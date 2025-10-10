Bỏ nghề tiếp viên hàng không, mẹ một con thành thủ khoa đại học

(VTC News) -

Chỉ vài ngày trước, Nguyễn Diệu Thương (SN 1996) được xướng tên là thủ khoa tốt nghiệp chương trình Cử nhân khoa học ngành Quản lý do trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ) cấp bằng với GPA ấn tượng 3.91/4.00.

Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười dịu dàng của nữ thủ khoa 29 tuổi là hành trình đầy thử thách - hành trình của một người mẹ, người vợ và một người không ngừng tin vào giá trị của tri thức.

“Bốn năm qua là chặng đường không dễ dàng. Mỗi giờ học, mỗi bài thảo luận, mỗi lần vượt qua áp lực đều là những viên gạch xây nên ngày hôm nay. Tôi biết ơn vì bản thân dũng cảm bắt đầu lại và theo đuổi đến cùng”, Thương chia sẻ.

Nguyễn Diệu Thương trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Diệu Thương từng có 5 năm làm tiếp viên hàng không, công việc ổn định với cơ hội được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, khám phá nhiều nền văn hóa. Giữa những chuyến bay dài và khoảnh khắc ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ nhỏ, Thương nhận ra trong mình vẫn còn khát vọng khác - khát vọng được học, được hiểu và được đóng góp cho lĩnh vực giáo dục.

Thương tin rằng tri thức là con đường giúp mỗi người trưởng thành và tạo ra giá trị bền vững. Thương quyết định quay lại giảng đường dù biết ở tuổi này, hành trình ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai. Thương chưa bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn của mình. Ngược lại, cô gái 29 tuổi thấy biết ơn vì dũng cảm chọn con đường mới, dám sống đúng với điều mang lại cho bản thân các giá trị vượt ra khỏi sự cân đo đong đếm vật chất thông thường.

“Nghề tiếp viên rèn cho tôi sự kỷ luật, tinh thần phục vụ và khả năng ứng biến trong mọi tình huống. Những kỹ năng ấy giờ trở thành hành trang quý giá khi tôi bước vào lĩnh vực giáo dục”, Thương nói.

Diệu Thương có gần 5 năm làm tiếp viên hàng không (Ảnh: NVCC)

Trở lại giảng đường ở tuổi 25, Diệu Thương đối mặt với không ít thách thức thử thách. Nữ thủ khoa vẫn nhớ như in lần đầu tiên thuyết trình tại lớp. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, cô vẫn hồi hộp đến mức tim đập nhanh, chân run lên vì lo lắng. Chỉ đến khi nghe tiếng động viên của bạn bè, Thương mới trấn tĩnh và hoàn thành trọn vẹn phần trình bày.

Với Thương, đó không chỉ là bài thuyết trình, mà là bước ngoặt nhỏ giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình học tập.

Đã có gia đình và con nhỏ, Diệu Thương hiểu rõ giá trị của thời gian. Mỗi giờ học, mỗi bài tập đều phải được cô sắp xếp cẩn thận giữa lịch chăm con, cơm nước và những lo toan thường nhật. Phần lớn thời gian học của Thương là khi con đã ngủ - khoảng lặng hiếm hoi trong ngày để cô thật sự tập trung viết, nghiên cứu và hoàn thiện từng bài tập.

Có những ngày con ốm, Thương gần như không thể tập trung được gì, vừa lo lắng, vừa mệt mỏi. Khi đó, việc học không chỉ là nỗ lực về thời gian mà còn là thử thách cả về tinh thần.

Diệu Thương cùng con trai trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, trên hành trình chinh phục tri thức, Thương không đơn độc. Cô luôn có gia đình, đặc biệt là người chồng bên cạnh động viên, sẽ chia.

Ít ai biết rằng, Diệu Thương còn từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ này, Thương mỉm cười nói cô luôn biết ơn phiên bản của chính mình năm ấy - người dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá bản thân, để hiểu rõ hơn về giá trị, bản lĩnh và giới hạn của mình.

Những tháng ngày tham gia cuộc thi sắc đẹp giúp Thương nhận ra, vẻ đẹp thực sự không chỉ đến từ hình thức, mà còn nằm ở tri thức, cách sống và khả năng lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Hành trình ấy giúp cô gái trẻ trưởng thành hơn, biết trân trọng mọi trải nghiệm và nhìn nhận giá trị bản thân sâu sắc, chín chắn hơn.

Diệu Thương từng là thí sinh cuộc thi sắc đẹp (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ thủ khoa 29 tuổi chia sẻ, điều quý giá nhất cô nhận được không phải là tấm bằng hay danh hiệu, mà là sự trưởng thành và niềm tin rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.

“Điều quan trọng là bạn có ước mơ và tin rằng mình sẽ làm được. Khi đó, mỗi bước đi, dù nhỏ, cũng sẽ đưa bạn tiến gần hơn tới điều mong muốn”, Diệu Thương nói.

Diệu Thương đang theo học bậc cao học và tiếp tục theo đuổi lĩnh vực giáo dục. Cô mong muốn trở thành người truyền cảm hứng học tập và phát triển bản thân cho phụ nữ trẻ, lan tỏa tinh thần “học để thay đổi cuộc đời” như chính hành trình mà cô đã và đang đi qua.