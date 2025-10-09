Tân Phước - 'điểm vàng' chiến lược trên bản đồ kinh tế biển TP.HCM

(VTC News) -

Hạt nhân kết nối chuỗi giá trị cảng biển - công nghiệp - logistics

Đứng ở vị trí cầu Phước An, nhìn về hướng sông Thị Vải, dễ dàng thấy hình hài của một “thành phố công nghiệp - logistics” đang dần hiện ra nơi Tân Phước. Những tuyến đường mới mở, những khu công nghiệp hiện đại, hệ thống cảng biển tấp nập tàu hàng ra vào... Tất cả đang tạo nên một bức tranh kinh tế sôi động, phản chiếu khát vọng vươn tầm khu vực của TP.HCM.

Tân Phước được ví như “điểm vàng” chiến lược khi nằm sát sông Thị Vải, kết nối trực tiếp với hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, đường liên cảng, cầu Phước An và đường Vành đai 4 TP.HCM. Vị trí này giúp Tân Phước trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng giữa khu vực Đông Nam Bộ với cả nước và thế giới.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước. (Ảnh: Nguyễn Long)

Không chỉ là cửa ngõ của TP.HCM ra biển Đông, Tân Phước còn là “mắt xích” trong chuỗi cung ứng của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải – nơi hội tụ hơn 20 cảng biển đang hoạt động, thuộc nhóm có mật độ cảng nhiều nhất khu vực phía Nam. Đây là nền tảng vững chắc để phường phát triển các ngành kinh tế gắn với cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, dịch vụ và đô thị.

Đáng chú ý, Khu Thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ - dự án đang được nghiên cứu triển khai theo mô hình FTZ thế hệ mới - được xem là “lá bài chiến lược” đưa Tân Phước trở thành trung tâm logistics tầm khu vực.

Khác với mô hình FTZ truyền thống, Cái Mép Hạ hướng đến cấu trúc tích hợp đa lĩnh vực gồm “cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế”. Mô hình này mở ra hướng đi mới cho kinh tế biển Việt Nam, giúp tối ưu hóa lợi thế địa lý và tạo cú hích mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ hậu cần và xuất nhập khẩu.

Theo định hướng phát triển TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tân Phước được xác định là địa bàn trung tâm trong khu vực kinh tế biển, lọc hóa dầu, trung chuyển quốc tế, đồng thời là hạt nhân trong mô hình khu kinh tế tự do liên kết với Cần Giờ.

Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược của thành phố trong việc khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, hạ tầng và vị trí để hình thành “chuỗi đô thị - cảng biển - logistics - hàng không” mang tầm khu vực.

Ba khu công nghiệp hiện đại, hạ tầng đồng bộ

Theo ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, hạ tầng giao thông và đô thị của phường Tân Phước đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại, làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị và tạo nền tảng cho bứt phá kinh tế.

Hiện nay, Tân Phước có ba khu công nghiệp lớn với cơ sở hạ tầng hiện đại, trong đó nổi bật nhất là Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 - mô hình khu công nghiệp kiểu mẫu, thu hút hàng chục doanh nghiệp FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ... Với 13 cảng biển và 16 cảng thủy nội địa đang hoạt động, khu vực này được ví như “trái tim” của chuỗi logistics miền Nam.

Bên cạnh đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế khi đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và lọt top 30 cảng có sản lượng container lớn nhất toàn cầu năm 2024. Thành tích này không chỉ nâng tầm vị thế kinh tế biển của Việt Nam mà còn khẳng định vai trò trung tâm của Tân Phước trong bản đồ thương mại quốc tế.

Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: Ngọc Giang)

Trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, phường Tân Phước đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, vừa bám sát định hướng của TP.HCM, vừa xuất phát từ thực tiễn địa phương:

Thứ nhất, khai thác hiệu quả mô hình phức hợp Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ, phát triển đồng bộ cấu trúc “cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế”. Đây được xem là động lực tăng trưởng chủ lực, kết nối với Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM để hình thành chuỗi giá trị liên hoàn, khép kín.

Thứ hai, phát triển hệ thống nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn liền với các khu công nghiệp, khu đô thị mới, đảm bảo điều kiện sống xanh, tiện nghi, gần nơi làm việc. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, bền vững, thu hút lao động chất lượng cao về làm việc lâu dài.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý đô thị, dịch vụ hành chính, logistics và công nghiệp. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà còn là “chìa khóa” giúp Tân Phước tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại của khu vực Đông Nam Bộ.

Thứ tư, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng, nhân lực và công nghệ. Phường hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Ba khâu đột phá - khơi dòng phát triển bền vững

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trên, Tân Phước xác định 3 khâu đột phá làm “trụ cột” cho giai đoạn 2025 – 2030:

Một là, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ gắn với cảng biển, đảm bảo vai trò đầu tàu trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hai là, phát huy sức mạnh của chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, dịch vụ công; đưa công nghệ trở thành nền tảng cho mọi hoạt động, từ quản trị hành chính đến quy hoạch đô thị, giáo dục và y tế.

Ba là, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, năng động, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, thu hút dòng vốn FDI và các dự án công nghệ cao.

Phường Tân Phước cần tận dụng tối đa các lợi thế để phát triển các khu cảng biển nước sâu ở khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Đây được coi là “tam trụ chiến lược” giúp Tân Phước phát huy tối đa tiềm năng, đồng thời tạo ra giá trị cộng hưởng giữa nhà nước - doanh nghiệp - người dân.

Ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh, phường Tân Phước sở hữu những lợi thế so sánh nổi bật mà ít địa phương nào có được: Vừa nằm trong trung tâm công nghiệp – cảng biển – logistics, vừa sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường 991B, cầu Phước An, đường liên cảng và Vành đai 4 TP.HCM.

Từ vị thế ấy, Tân Phước đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics và công nghiệp tầm khu vực, cửa ngõ thương mại quốc tế quan trọng của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

“Phường Tân Phước đang trở thành điểm hội tụ chiến lược trên các hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại quan trọng của quốc gia và khu vực. Đây là thời cơ vàng để địa phương phát huy vị trí chiến lược, thu hút dòng vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại, gắn với phát triển xanh và bền vững”, ông Võ Văn Dũng khẳng định.