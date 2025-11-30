Á hậu Mai Ngô livestream bán hàng khi đang thi Miss Charm, Ban tổ chức lên tiếng

(VTC News) -

Á hậu Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai) nhận được sự quan tâm khi là đại diện nước chủ nhà tranh tài tại cuộc thi Miss Charm 2025. Tuy nhiên những ngày qua, cô gây nhiều tranh cãi khi vẫn livestream bán hàng trong lúc cuộc thi đã diễn ra.

Tại buổi trao sash cho các thí sinh, Mai Ngô cho biết do công việc nhận từ trước nên xin phép ban tổ chức và được chấp thuận. Đại diện chủ nhà nói chỉ vắng mặt trong một buổi ăn tối cùng các thí sinh; đảm bảo tham gia đầy đủ các hoạt động khác theo yêu cầu từ BTC.

Mai Ngô đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Charm 2025.

Bà Thuý Nga - Chủ tịch Miss Charm - cho biết thêm ngày 27 và 28/11 dành cho việc đón tiếp thí sinh. Ngày 30/11 các hoạt động chính thức mới diễn ra, bắt đầu chấm điểm thí sinh. Vì thế, việc này của Mai Ngô cũng như việc thí sinh đến muộn đều không ảnh hưởng kết quả.

Bà cho biết Mai Ngô xin phép tham gia buổi livestream và được ban tổ chức đồng ý vì không ảnh hưởng đến lịch trình.

Là người nhiều kinh nghiệm, Mai Ngô cho biết đã chuẩn bị cho cuộc thi này từ đầu năm nay. Cô tự tin về hình thể, kỹ năng trình diễn, chuẩn bị kỹ kiến thức và cải thiện được tiếng Anh về từ vựng, phát âm.

Tại nhiều cuộc thi trước, cô thường gặp vấn đề ở vòng thi ứng xử - được đánh giá là yếu tố khiến Mai Ngô khó chạm đến giải thưởng cao nhất. Rút kinh nghiệm từ thực tế này, Mai Ngô rèn luyện kỹ lưỡng, học cách chuẩn bị tâm lý, sức khoẻ trước những phần thi quan trọng.

Miss Charm 2025 quy tụ 39 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới.

Sau 2 kỳ tổ chức thành công, Miss Charm tiếp tục trở lại đăng cai tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay chào đón 39 người đẹp từ khắp các châu lục, mang theo vẻ đẹp quyến rũ, trí tuệ cùng khát vọng chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Cuộc thi năm nay điều chỉnh về độ tuổi, thí sinh từ 18 đến 35 tuổi đều có thể tham gia, mở rộng hơn so với quy định tới 28 tuổi trước đây.

Bên cạnh tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ, tri thức và khả năng truyền cảm hứng, Miss Charm 2025 tiếp tục nhấn mạnh sứ mệnh quảng bá văn hoá, giáo dục và du lịch. Mỗi thí sinh không chỉ là đại diện nhan sắc mà còn là đại sứ văn hóa, người truyền tải câu chuyện về quê hương, về sự đa dạng của thế giới và về tinh thần gắn kết giữa các quốc gia.

Sau khi nhập cuộc, nhiều ứng viên được đánh giá cao là các người đẹp đến từ Colombia, Thái Lan, Philippines, Mỹ, Brazil…

Miss Charm 2025 bắt đầu nhập cuộc từ ngày 27/11. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tại TP.HCM.