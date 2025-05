Tầm nhìn 'triệu đô' - đòn bẩy gia tăng giá trị cho The Royce

(VTC News) -

Tại phía Đông Hà Nội, tòa tháp căn hộ The Royce (phân khu The Paris, Vinhomes Ocean Park) đang trở thành tâm điểm đầu tư nhờ hội tụ các yếu tố cốt lõi của một tài sản tích sản đắt giá: vị trí trung tâm, tầm nhìn hiếm có và hệ tiện ích cao cấp.

Tầm nhìn đắt giá: Yếu tố nâng tầm bất động sản

Trên thị trường BĐS cao cấp toàn cầu, tầm nhìn đẹp luôn là lợi thế vàng. Trong báo cáo Waterfront Index 2023 của Knight Frank, các BĐS có tầm nhìn hướng mặt nước như biển, sông, hồ được định giá cao hơn từ 35% - 71% so với căn hộ không có view. Trong đó, nhà liền kề hồ được định giá cao hơn 71%, nhà ven biển tăng đến 66%, và nhà gần sông giá bán cao hơn 64% so với sản phẩm cùng loại trong nội khu.

Tại Mỹ, khảo sát của Realtor.com cho thấy, các căn hộ tại Manhattan được gắn nhãn “view đẹp” được niêm yết với mức giá cao hơn 35%. Trường hợp đặc biệt là những căn hộ nhìn ra Công viên Trung tâm (Central Park), mức chênh lệch giá thậm chí còn vượt 60%. Tại Hồng Kông - một trong những thị trường BĐS đắt đỏ nhất châu Á - giá trị các căn hộ hướng cảng Victoria hoặc vịnh biển cũng cao hơn khoảng 40% so với căn không có view.

Các căn hộ có tầm nhìn “triệu đô” luôn hấp dẫn khách mua.

Với giá trị đó, tầm nhìn trở thành một trong những tiêu chí đầu tư chiến lược. Theo khảo sát toàn cầu của Knight Frank năm 2023, hơn 50% người mua cho biết họ ưu tiên các dự án có tầm nhìn đẹp hơn so với trước đại dịch COVID-19. Không gian sống gần gũi thiên nhiên, ngập tràn ánh sáng, tầm nhìn rộng mở... được xem là yếu tố nâng cao sức khỏe tinh thần, đồng thời thúc đẩy giá trị tài sản gia tăng theo thời gian.

Tại Việt Nam, BĐS sở hữu tầm nhìn đẹp, đặc biệt là hướng ra sông, hồ, biển hoặc công viên, cũng ngày càng được ưa chuộng và được đánh giá cao về giá trị. Báo cáo năm 2023 của Savills cho thấy, căn hộ có tầm nhìn ra mặt nước thường đạt giá bán cao hơn 10 - 50% so với căn cùng phân khúc không có view.

Đây cũng là lý do tòa tháp căn hộ The Royce (thuộc phân khu The Paris, Vinhomes Ocean Park) ngay từ khi ra mắt đã thu hút giới đầu tư. Không chỉ mang tới một nơi an cư hoàn hảo, đây còn là một tài sản đầu tư chiến lược, cũng là một biểu tượng kiêu hãnh của giới tinh hoa.

The Royce - Cơ hội đầu tư không lặp lại

Hiếm có dự án nào tại Hà Nội sở hữu cùng lúc hai tầm nhìn đắt giá như The Royce: một bên là đại cảnh thành phố năng động, một bên là không gian khoáng đạt của hồ San Hô rộng 24,5ha cùng biểu tượng San Hô Đỏ vươn cao đầy kiêu hãnh.

Từ ban công kính rộng mở của mỗi căn hộ, cư dân có thể ngắm trọn vẻ đẹp lộng lẫy của ánh sáng đô thị và sự trong lành của không gian sinh thái, tạo nên môi trường sống hài hòa giữa hiện đại và thiên nhiên. Tầm nhìn này cũng mang ý nghĩa phong thủy tích cực, khi hồ nước và biểu tượng kiến trúc mang đến nguồn năng lượng thịnh vượng cho gia chủ.

The Royce sở hữu tầm nhìn trực diện ra hồ San Hô và biểu tượng San Hô Đỏ

Không chỉ tầm nhìn, vị trí của The Royce cũng là một “điểm cộng” lớn. Tòa tháp tọa lạc tại cửa ngõ vàng của Vinhomes Ocean Park, ngay giao lộ của 2 trục đường huyết mạch Lý Thánh Tông - Đại Dương, liên kết nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội thông qua cầu Vinh Tuy, cầu Chương Dương hoặc Trần Hưng Đạo sắp khởi công.

Dự án còn liền kề tòa nhà văn phòng xanh TechnoPark 45 tầng, hệ thống trường học Vinschool, Brighton College Vietnam, Đại học VinUni… giúp cư dân dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích giáo dục và làm việc đẳng cấp chỉ trong vài bước chân.

Tầm nhìn khoáng đạt ra không gian xanh từ ban công căn hộ The Royce.

Cũng không phải đi đâu xa, ngay tầng 1 tòa tháp căn hộ, mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng trọn vẹn bởi chuỗi tiện ích đỉnh cao, bao gồm: The Royal Banquet - phòng tiệc đẳng cấp cho các dịp sum họp; The Imperial Tea Lounge - phòng trà thư giãn đậm chất hoàng gia; The Prestige Gym - phòng gym hiện đại dành cho cư dân năng động; The Little Kingdom - khu vui chơi trẻ em đa năng giúp phát triển toàn diện.

Cùng với đó là các tiện ích ngoài trời, như hồ bơi resort 5 sao, đài cảnh quan Hoàng Gia, vườn BBQ... kiến tạo phong cách sống chuẩn nghỉ dưỡng.

Theo các chuyên gia BĐS, chuỗi tiện ích cao cấp không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn là chỉ dấu giúp dự án giữ vững đà tăng giá theo thời gian, khi tầng lớp tinh hoa ngày càng dịch chuyển sang nhu cầu sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc, giới đầu tư sẽ tập trung vào những sản phẩm có giá trị thật, vị trí độc bản và tiềm năng sinh lời bền vững. The Royce với tầm nhìn “triệu đô”, vị trí vàng và tiện ích cao cấp đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí này, trở thành tài sản tích sản đắt giá, một cơ hội đầu tư không lặp lại.