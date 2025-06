Tạm hoãn xuất cảnh 2 giám đốc 'rút ruột' công trình đường ven biển ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Ngô Đức Vĩ (SN 1973, trú thôn Mỹ Khánh, xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công Thành) và Huỳnh Công Danh (SN 1985, trú thôn Phước Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp và Thương mại Thành Công).

Dự án đường xã tuyến ven biển khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi.

Hai bị can bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án công trình đường xã tuyến ven biển khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi (huyện Mộ Đức).

Trước đó, tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi có kết luận xác định các đơn vị liên quan cố tình lập dự toán sai, thi công, nghiệm thu khống... đối với dự án đường xã tuyến ven biển khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi.

Công trình dài hơn 1,7km thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng do Ban quản lý Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xã Đức Lợi làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ ngày 28/3/2019 đến ngày 30/11/2019.

Công trình do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thiện Ân khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, còn Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ Đức thẩm định. Tuy nhiên, 2 đơn vị này đã lập dự toán và thẩm định phê duyệt sai, trùng khối lượng... khiến dự toán tăng gần 930 triệu đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công Thành trúng thầu thi công đã cố ý làm trái để chiếm đoạt hơn 985 triệu đồng bằng hồ sơ dự thầu không trung thực; cố ý nghiệm thu khống khối lượng xây lắp; không tính khối lượng thi công thực tế...

Đơn vị giám sát thi công là Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp và Thương mại Thành Công không đủ điều kiện làm giám sát và “lách luật” bằng cách đưa người có “chứng chỉ giám sát trưởng” đứng tên để được chỉ định thầu, dẫn đến nghiệm thu quyết toán khống khối lượng. Kết luận thanh tra nêu rõ sai phạm từ khâu lập dự toán, thi công, nghiệm thu, quyết toán... đã khiến ngân sách bị chiếm đoạt, thất thoát hơn 1 tỷ đồng.

Với sai phạm trên, vào ngày 27/9/2024, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Việt – Chủ tịch UBND xã Đức Lợi, Trưởng Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Đức Lợi về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố hai bị can Phạm Ngọc Hận - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiện Ân; Ngô Đức Viên - nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công Thành cũng về tội danh trên.

Khởi tố bị can Đỗ Nhuận - nguyên chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Mộ Đức, nguyên chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ Đức về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".