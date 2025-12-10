Tạm giữ tài xế xe tải liên quan vụ cán người đi bộ 2 lần gây tử vong ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đồng Văn Nhật (SN 1991, trú tại xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra cùng ngày tại xã Tân Hưng.

Theo điều tra ban đầu, trưa 9/12, Nhật lái xe tải BKS 60C-536.58 chở theo phụ xe Lý Sách (SN 2004, trú xã Tân Hưng), lưu thông trên tuyến ĐT757 theo hướng xã Long Hà – Tân Hưng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Đồng Văn Nhật.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Trung Sơn (xã Tân Hưng), tài xế này cho xe vượt ô tô BKS 93A-xxx do anh L.T.D. (trú phường An Lộc) cầm lái cùng chiều phía trước. Sau đó, Nhật tiếp tục cho xe vượt một xe bồn đang dừng bên lề phải.

Trong quá trình vượt ẩu, xe tải do Nhật cầm lái đã va chạm với ông P.V.Đ. (trú tại xã Tân Hưng) đang đi bộ qua đường. Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ tài xế xe tải cán 2 lần khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Cụ thể, sáng 28/8/2024, tài xế Đỗ Minh Tân lái xe tải chạy trên quốc lộ 51, hướng từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa cũ. Khi tới cây xăng Viva thuộc phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ) thì Tân bật xi nhan phải và đánh lái xe vào hướng cây xăng.

Cùng lúc này, xe máy do anh Tô Hoàng Dũng (38 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm lái đang chạy trên quốc lộ 51 tiến tới. Hai xe xảy ra va chạm.

Cú va chạm khiến anh Dũng bị bánh xe tải cán qua người. Cả người và xe máy nằm dưới gầm xe tải.

Cán lần thứ nhất, Tân ngồi yên trên xe, không xuống kiểm tra. Sau 5 giây, Tân tiếp tục đạp ga cho bánh xe sau cán lên người anh Dũng lẫn thứ hai, rồi rẽ vào khu vực cây xăng mới dừng lại.

Diễn biến của vụ việc được camera hành trình của xe chạy phía sau ghi lại bằng video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Xem đoạn video, nhiều người phẫn nộ, bất bình với hành động của tài xế xe tải.