Tạm giữ 4 nghi phạm vụ chém cán bộ Cảnh sát cơ động ở Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 18/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng, chém cán bộ Cảnh sát cơ động xảy ra ở khu vực cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng (Hải Phòng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8h57' ngày 17/8, tại khu vực cổng thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng (Hải Phòng), một số thanh niên xuất hiện. Trong đó có Phạm Văn Trường (SN 1993, trú tại Thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) tụ tập, mang theo băng rôn, đồng thời phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh, trật tự.

Trong lúc làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn tại cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, 1 cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Phòng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố bị Phạm Văn Trường dùng dao chém gây thương tích ở tay.

Nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an phường Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê tổ chức bắt giữ ngay Phạm Văn Trường, đồng thời truy bắt các nghi phạm còn lại.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, các lực lượng Công an thành phố bắt giữ được 3 nghi phạm còn lại gồm: Vũ Hữu Cương (SN 1995, ở xã Việt Khê, TP Hải Phòng); Đỗ Thành Đạt (SN 2004, ở xã Việt Khê, TP Hải Phòng) và Trần Ngọc Tân (SN 2004, ở phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý.