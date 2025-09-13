Tạm giam tài xế say xỉn lái ô tô tông chết 2 người ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Anh Đức (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Bắc Quang, Tuyên Quang) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 5/9, Vũ Anh Đức lái ô tô đi sai phần đường trên Quốc lộ 2 (thôn Tha, phường Hà Giang 1), đâm vào xe máy chạy ngược chiều khiến 2 người tử vong.

Cơ quan công an xác định, thời điểm gây tai nạn, tài xế Đức vi phạm nồng độ cồn mức 0,991mg/lít khí thở.

Tài xế Vũ Anh Đức tại cơ quan công an.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế. Đặc biệt, nhiều trường hợp cố ý điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, gây tai nạn nghiêm trọng.

Để hạn chế tối đa tình trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mỗi người dân nêu cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia; đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ tốc độ, chấp hành báo hiệu giao thông đường bộ; đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.