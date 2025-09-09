Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

(VTC News) -

HĐND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tiến Dũng, Đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 01. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/9.

Ông Cao Tiến Dũng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: B.L)

Quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND tỉnh của ông Dũng có nêu lý do căn cứ vào "phê chuẩn quyết định khởi tố bị can" của Viện trưởng Viện KSND tối cao (ngày 1/8/2025) và đề nghị của Ban Pháp chế HĐND (ngày 4/9/2025).

Trước đó, ông Cao Tiến Dũng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 30/8/2019.

Đến tháng 3/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo một số nguyên lãnh đạo và lãnh đạo đương chức của tỉnh Đồng Nai, trong đó có ông Cao Tiến Dũng. Sau đó ông Dũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ông Dũng có đơn xin từ chức và đến ngày 1/8/2023, ông thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 28/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có quyết định điều động ông Dũng đến công tác tại Ban Dân vận và giữ chức Trưởng ban. Đến nay, HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dũng