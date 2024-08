Tạm cấm quốc lộ, tổ chức chương trình 'Vĩ tuyến 17- Khát vọng hòa bình'

(VTC News) -

Để đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện cho lãnh đạo, đại biểu, nhân dân, du khách đến tham dự, theo dõi chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hoà bình" diễn ra tối 16/8, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo phương án tạm cấm một số tuyến đường.

Cụ thể, với đường bộ, tạm cấm phương tiện tham gia giao thông (trừ đoàn xe khách có Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, xe cứu thương, xe của lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, xe phục vụ chương trình nghệ thuật) lưu thông vào tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1A - đường rẽ vào bãi đất trống ven bờ Nam sông Bến Hải đến ngã ba Hiền Lương.

Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là nơi tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hoà bình. (Ảnh: VOV)

Thời gian tạm cấm đường từ 14h - 23h ngày 16/8. Trong thời gian này, người dân được đi bộ vào đoạn đường cấm để đến tham dự, theo dõi chương trình nghệ thuật. Tuy nhiên, người đi bộ chỉ được đi theo từ 1-2 hàng, không được dàn hàng ngang để đảm bảo an ninh, an toàn.

Đối với đường thủy, tạm thời cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào tuyến sông Bến Hải, đoạn từ cầu Hiền Lương lên thượng nguồn 200 mét và về hạ nguồn 200 mét. Thời gian cấm từ 18h30 - 22h ngày 14/8 và 15/8 (các đêm sơ duyệt và tổng duyệt) và từ 18h30 đến 22h30 ngày 16/8 (đêm chương trình chính thức).

Chương trình "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" do Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024) và 70 năm ký Hiệp định Genève (21/7/1954 - 21/7/2024).

Theo ban tổ chức, "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" là chương trình nghệ thuật chính luận nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự kiện cũng được kỳ vọng khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Theo kế hoạch, chương trình gồm hai phần chính - phần lễ và chương trình nghệ thuật chính luận. Chương trình nghệ thuật có 5 chương gồm Những ngày tháng 7, Như không hề có cuộc chia ly, Máu và hoa, Nơi nhìn ra sức mạnh Việt Nam và Đất thép nở hoa.