Tạm cấm, hạn chế xe trên nhiều tuyến đường Hà Nội trong ngày 26 và 27/12

Phòng CSGT Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, diễn ra từ ngày 26-27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm) và Cung Thể thao Quần Ngựa (phường Ngọc Hà).

Cụ thể, để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ đại hội, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 13h30-23h ngày 26/12 và từ 6h30-12h30 ngày 27/12.

CSGT Công an Hà Nội sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường:

Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Liễu Giai, Văn Cao (làn đường tiếp giáp với Cung Thể thao Quần ngựa), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Hoàng Hoa Thám - dốc Tam Đa đến Hoàng Hoa Thám - Hùng Vương), Vạn Phúc, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Lê Duẩn, Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông (đoạn từ Trần Nhân Tông - Quang Trung đến Trần Nhân Tông - Lê Duẩn), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Quán Sứ đến Trần Hưng Đạo - Dã Tượng), Tràng Thi (đoạn từ Tràng Thi - Thợ Nhuộm đến Tràng Thi - Quang Trung), Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn đến Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh) và Đào Duy Anh.

Công an Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng sát vào lề đường bên phải theo chiều di chuyển, hoặc vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Phương án tổ chức hướng đi cho các xe đi vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế theo tuyến đường như sau:

Xe từ các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía bắc, tây, tây bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) đi theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía tây, tây bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) đi theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Quang Trung - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La hoặc Ngọc Hồi - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 427 - Quốc lộ 21B (Cienco 5) - Quốc lộ 6... và ngược lại.

Xe từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.