Tài xế xe ôm công nghệ bị người lái ô tô đấm tới tấp giữa đường Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 11/11, đại diện Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội, cho biết đơn vị điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiều 10/11, tại đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), một tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế ô tô tấn công. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Hình ảnh người dân quay lại cho thấy tài xế ô tô khi vừa bước xuống xe đã tiến tới và tung hàng loạt cú đấm vào đầu người lái xe máy.

Lúc này, tài xế xe máy đang chở một cô gái phía sau. Chiếc ô tô chắn giữa con ngõ nhỏ hẹp còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh tới tấp. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của thành viên các diễn đàn về giao thông. Nhiều người cùng chung nhận định dù bất kỳ lý gì nào, việc đỗ ô tô giữa đường gây cản trở giao thông và hành hung người khác của tài xế ô tô là đáng lên án.

Trước đó, chiều 9/11, tại phường Long Biên cũng xảy ra vụ hành hung giữ 2 tài xế xe công nghệ. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Vụ xô xát được người dân quay video cho thấy, tài xế xe máy bị tài xế ô tô đánh chảy máu mồm. Một người nằm gục trong ô tô nhưng lại bị đối thủ liên tục kéo, bắt ra ngoài.

Công an phường Long Biên đang điều tra, xác minh vụ việc trên.