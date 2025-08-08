Tài xế taxi rút chìa khóa xe máy của cô gái ở TP.HCM rồi bỏ đi

(VTC News) -

Video tài xế taxi công nghệ rút chìa khóa xe máy của cô gái ở TP.HCM.

Ngày 8/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế taxi công nghệ rút chìa khóa xe máy của người đi đường tại khu vực hồ Con Rùa, vòng xoay Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ), TP.HCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế taxi công nghệ biển số 65F-003.xx chặn xe máy chở hai cô gái biển số 92C1-139.xx, sau đó lời qua tiếng lại và rút chìa khóa xe máy của 2 cô gái trước khi lên ô tô rời đi theo hướng đường Võ Văn Tần.

Chị C. (SN 2000), người điều khiển xe máy, cho biết khoảng 11h30 cùng ngày, chị chở bạn đến hồ Con Rùa thì xảy ra va chạm, taxi quẹt vào chân bạn chị. Tài xế xuống xe chửi bới, giật chìa khóa xe máy rồi bỏ đi.

“Sau khi bị rút chìa khóa, tôi phải thuê thợ đến làm chìa mới để tiếp tục di chuyển và đã đến công an phường trình báo”, chị C. nói.

Công an phường Xuân Hòa đang phối hợp với Phòng CSGT TP.HCM xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.