Tài xế taxi bị kẹp cổ, hành hung vì không nhận chở khách ở TP.HCM

Sáng 28/2, Thượng tá Lê Anh Đại - Trưởng Công an phường Tân Thành (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Hữu Phụng (35 tuổi, trú thôn Tân Trung, xã Châu Pha, TP.HCM) để điều tra về hành vi hành hung tài xế taxi, vụ việc gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

“Ngay sau khi nắm được thông tin clip ghi lại cảnh tài xế taxi bị hành hung, lực lượng công an phường đã vào cuộc xác minh, triệu tập đối tượng để xử lý theo quy định”, Thượng tá Đại cho biết.

Tài xế taxi bị người đàn ông kẹp cổ, đánh liên tiếp vào đầu. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế taxi bị một người đàn ông đánh vào vùng đầu, kẹp cổ sau khi xảy ra mâu thuẫn vì từ chối chở khách. Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 23h ngày 26/2, tại khu tái định cư Hắc Dịch, phường Tân Thành.

Theo nội dung clip, thời điểm trên, anh Lê Văn N. điều khiển taxi đến đón khách, hai người đàn ông và một phụ nữ lên xe. Sau đó, giữa nhóm khách và tài xế xảy ra lời qua tiếng lại liên quan việc chờ đợi và từ chối chở. Bất ngờ, một người đàn ông ngồi phía sau lao lên kẹp cổ, liên tiếp đánh vào vùng đầu tài xế, dù hai người đi cùng can ngăn.

Clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội.

Qua xác minh, Công an phường Tân Thành xác định người hành hung là Lê Hữu Phụng và tiến hành triệu tập làm việc. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng vào cuộc, người này đã rời khỏi địa phương nên được vận động ra trình diện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.