Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Đêm 28/4, lực lượng CSGT Đồng Nai khống chế người đàn ông châm lửa đốt xe máy vi phạm trên xe tải chuyên dụng của tổ công tác.

Khoảng 21h cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra nồng độ trên Quốc lộ 51 (đoạn qua ngã tư Lộc An, xã Lộc An, huyện Long Thành).

Thời điểm trên, lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế di chuyển qua tuyến đường này. Tại đây, một người đàn ông điều khiển xe máy bị CSGT lập biên bản tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn.

Người đàn ông đốt xe vi phạm trước mặt CSGT.

Trong lúc CSGT đang làm việc, người này bất ngờ trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác rồi châm lửa đốt xe.

Lực lượng chức năng lập tức khống chế người này, đồng thời dùng cành cây và bình chữa cháy mini để dập lửa.

Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến chiếc xe máy của người đàn ông trên và 3 xe máy khác bị cháy, hư hỏng.