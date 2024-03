Tài xế ô tô trốn chạy công an, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội dương tính ma tuý

(VTC News) -

Ngày 17/3, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) thông tin đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng (37 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, tài xế Lê Tiến Dũng khai, bản thân đã nhận thức được hành vi lái ô tô trốn chạy công an và đâm vào nhiều phương tiện trên đường là sai trái, gây bức xúc dư luận. Dũng mong muốn pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng.

Tài xế Lê Tiến Dũng (37 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định).

Vào chiều ngày 15/3, anh Dũng được chị T.H.A. (20 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) nhờ chở đi gửi con ở phố Trương Định. Sau khi chị T.H.A. gửi con xong quay ra xe thì công an phường Trương Định thông báo lỗi: "Đỗ ô tô biển số 29C - 856.XX ở nơi có biển cấm đỗ". Dũng xin được "xử lý tại chỗ" nhưng lực lượng chức năng không chấp nhận.

Thời điểm đó vì quá lo sợ không có giấy tờ xe, lo công an sẽ tạm giữ ô tô nên anh Dũng quyết bỏ chạy đến cùng. "Do làm ăn thua lỗ, tôi đã cầm cố giấy tờ ô tô để vay tiền, khi công an yêu cầu kiểm tra thì tôi không còn giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn", tài xế Lê Tiến Dũng thú nhận.

Khi bỏ chạy, Dũng không nhớ bản thân đã va quệt, tông vào những phương tiện nào. Anh chỉ nhớ, trong quá trình bị truy đuổi, người dân xung quanh hô hào lớn "cướp, trộm", thậm chí bị một số người ném đá, gạch vào xe nên anh càng sợ.

"Lúc đấy, tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thấy đường vắng là chạy vào. Tôi không cố tình đâm vào ai cả. Đến các ngã rẽ tôi vẫn bấm còi để người ta tránh", Dũng khai.

Dũng cho biết, khi chạy đến Vành đai 3, đường lúc đó đông, tắc nên không thể chạy được tiếp. Thời điểm đó, có một số người đập kính, lao vào đánh. Nhưng may cũng có một số người can và công an đến kịp thời.

Tài xế Lê Tiến Dũng thừa nhận, cách ngày sự việc xảy ra khoảng 4 - 5 hôm, anh đã sử dụng ma túy (loại kẹo). Nam tài xế cho rằng, việc đã sử dụng chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tâm lý.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, chiều 15/3, tổ cảnh sát trật tự Công an phường Trương Định làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Tổ công tác phát hiện chiếc Ford Ranger màu cam đỗ sai quy định nên kiểm tra. Lúc này, Lê Tiến Dũng đi từ bên phía đường đối diện sang và nhận là chủ xe.

Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan thì anh Dũng không xuất trình được và xin bỏ qua cho lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Dũng không chấp hành mà lên ô tô nổ máy bỏ chạy theo hướng Trương Định - Kim Đồng - Linh Đàm - Nguyễn Xiển - ngã 3 Khuất Duy Tiến để lên đường Vành đai 3 trên cao (hướng về Pháp Vân).

Quá trình bỏ chạy, ô tô của Dũng va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải nhưng không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, qua rà soát, lực lượng chức năng còn phát hiện ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.

Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn.