Tại sao runner săn lùng BIB chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024?

(VTC News) -

Cơ hội sở hữu giá BIB siêu hời

Được tổ chức theo hình thức độc đáo, ấn tượng lễ hội thể thao kết hợp âm nhạc, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 đã khiến cộng đồng runner dậy sóng. Làn sóng săn lùng BIB của giải đã nhanh chóng lan rộng.

Theo thống kê của Ban tổ chức, sau 2 tháng mở bán, 4.500 BIB đã có chủ.

“Với mong muốn mang đến cho các runner một giải chạy mới mẻ, khác biệt, ban tổ chức đã dành nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng theo nhóm hay khách hàng cá nhân của VPBank” - đại diện VPBank, đơn vị tổ chức VPBank Can Tho Music Night Run 2024 cho biết.

Chị Diệp Anh, runner đến từ TP.HCM rất hào hứng với VPBank Can Tho Music Night Run 2024, giải đấu mang đậm dấu ấn của âm nhạc, thể thao và bản sắc văn hóa của miền Tây sông nước. Đặc biệt, chị Diệp Anh còn là khách hàng lâu năm của VPBank nên sở hữu tấm vé giải đấu với giá rất hời.

“Khi được truyền thông về giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024 tôi rất ấn tượng và quyết định mua BIB cho cả gia đình tham gia trải nghiệm. May mắn hơn, tôi lại là khách hàng hội viên của VPBank Prime nên được ưu đãi tới 35% giá BIB”, chị Diệp Anh chia sẻ.

Câu lạc bộ chạy bộ Hợp Lực (Cần Thơ) – một trong những câu lạc bộ có số lượng runner đông nhất tham dự VPBank Can Tho Music Night Run 2024.

Thành lập từ năm 2021, với hơn 300 thành viên ở mọi lứa tuổi, Câu lạc bộ chạy bộ Hợp Lực đến từ Cần Thơ cũng rất háo hức khám phá lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên có mặt tại mảnh đất Tây Đô.

“Tiêu chí của team Hợp Lực Cần Thơ là chạy để vui nên chúng tôi ngóng chờ trải nghiệm VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nơi các runner không chỉ được thỏa sức đam mê chạy bộ mà còn được tận hưởng lễ hội âm nhạc tưng bừng, sôi động. Đặc biệt, ban tổ chức còn có mức giá siêu ưu đãi dành cho đội nhóm, mức giá hợp lý để runner không phải ngần ngại khi đăng ký", anh Trương Khắc Quỳnh - Phó chủ nhiệm CLB Chạy Bộ Hợp Lực chia sẻ.

Với mong muốn truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu với môn thể thao đại chúng, tạo cơ hội runner được thi đấu cọ xát ở giải đấu mới lạ, chính sách ưu đãi giá BIB cho các cự li 5km, 10km, 21km dành cho khách hàng theo nhóm và khách hàng cá nhân của VPBank cũng được nhà băng này áp dụng.

Đối với nhóm khách hàng cá nhân được định danh hội viên VPBank Prime và khách hàng ưu tiên VPBank Diamond trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi sẽ được giảm giá lần lượt 35% và 40% (theo giá được công bố trên website giải chạy) khi mua BIB trên app VPBank NEO. Khách hàng là chủ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế (bao gồm cả thẻ chính, thẻ phụ và thẻ ảo) khi mua BIB trên website Acitup.net sẽ được chiết khấu 30% trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, từ nay đến 9/4.

Ban tổ chức cũng có chính sách giá BIB cho các khách hàng mua theo nhóm – “mua càng nhiều giảm càng sâu”. Cụ thể nhóm từ 20-50 người được giảm 5%, từ 51-100 người giảm 15%, từ 101-500 người giảm 20%, từ 501 người trở lên sẽ giảm 25%.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 có gì đặc biệt?

Khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ thu hút khoảng 5000 vận động viên với 3 cự li thi đấu là 5km, 10km, 21km và 1,1km dành cho trẻ em.

Với thông điệp “Music Makes You Move”, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 là sự kiện thể thao, âm nhạc đỉnh cao, giải đấu ngập tràn không khí vui tươi, rộn ràng của âm nhạc, thể thao và hội hè. Các trạm âm nhạc trên đường chạy được thiết kế quy mô, hiện đại với sự góp mặt của dàn line up tên tuổi như Isaac, Myra Trần, rapper Long Nón Lá, nhóm nhạc Chilles, G5R SQUAD, DJ Mie...

Âm nhạc sẽ được đầu tư, phối mới, sự kết hợp độc đáo giữa dòng nhạc hiện đại và giai điệu đặc trưng của miền sông nước như hò, đờn ca tài tử… khiến mỗi bước chạy của runner được thăng hoa cùng cảm xúc.

Cung đường giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 diễn ra vào tháng 4, mùa này thời tiết Cần Thơ ấm áp rất lý tưởng cho các hoạt động thể thao. Trong tiết trời mát mẻ, runner sẽ được sải bước trên những cung đường mát rượi, chiêm ngưỡng hình ảnh Cần Thơ về đêm hiền hòa, duyên dáng, giàu bản sắc pha chút hiện đại.

Không chỉ có âm nhạc và thể thao, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 còn là điểm hẹn của tín đồ đam mê âm thực. Khu Expo sẽ thết đãi các runner bằng rất nhiều món ăn nức tiếng, gây thương nhớ của mảnh đất Tây Đô như lẩu cá linh, bánh xèo, bánh hỏi heo quay, bánh cống… khiến hành trình VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đong đầy những xúc cảm khó quên.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ mang đến một giải chạy uy tín, một sân chơi đẳng cấp, nơi các runner sẽ được trải nghiệm những công nghệ hàng đầu, nhận được sự chăm sóc y tế, đầu tư ánh sáng đảm bảo đường chạy chuyên nghiệp, tận tình nhất.

Cung đường chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024 được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế, điều kiện lý tưởng để các runner hoàn thành thử thách mục tiêu.

Trước thềm VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ diễn ra đường đua Kids Run. Đường đua Kids Run dành cho lứa tuổi từ 8 đến 10 tuổi, có cự li dài 1100m với 3 thử thách cần chinh phục là: Băng đèo vượt suối, Bước chân thần tốc, Chinh phục biển. VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là đường đua kỳ thú, sân chơi thể thao lành mạnh để các em nhỏ được nâng cao thể lực cũng như thỏa sức khám phá danh thắng nổi tiếng của mảnh đất Tây Đô. Thông tin về giải đua: VPBank Can Tho Music Night Run 2024 - Race Date: 13/04/2024 - Địa điểm: Công viên Sông Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.