Tài sản của 5 tỷ phú USD Việt Nam thế nào trong năm 2025?

(VTC News) -

Theo cập nhật của Forbes, tính đến cuối ngày 31/12, Việt Nam có 5 tỷ phú USD, ít hơn 1 người so với hồi đầu năm.

Đứng đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - với khối tài sản ròng 29,9 tỷ USD, xếp thứ 72 thế giới.

So với thời điểm đầu năm (4,4 tỷ USD), khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 25,5 tỷ USD. Đây là mức tăng lớn nhất từng ghi nhận đối với một tỷ phú Việt Nam. Tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng mạnh nhờ cú bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC, khi thị giá tăng tới khoảng 670% trong năm 2025.

Hiện ông Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 10% vốn điều lệ Vingroup. Ông cùng gia đình nắm quyền chi phối khoảng 65% cổ phần tập đoàn. Ngoài ra, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nắm giữ gần 50% vốn VinFast thông qua các pháp nhân riêng.

Trong tháng 12, có thời điểm tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng thêm hàng tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 (31/12), tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng tới 1,5 tỷ USD, đưa ông vào top 4 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới trong ngày, chỉ sau Mark Zuckerberg (2,4 tỷ USD), Larry Ellison (1,8 tỷ USD) và Savitri Jindal (1,6 tỷ USD).

Tài sản các tỷ phú Việt tăng mạnh trong năm 2025.

Đứng thứ 2 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air với 4,9 tỷ USD, xếp thứ 827 thế giới. Đây cũng là khối tài sản lớn nhất Chủ tịch Vietjet sở hữu từ trước đến nay. So với hồi đầu năm, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 2,1 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh trong năm qua nhờ sự thăng hoa của cổ phiếu Vietjet và HDBank. Theo đó, cổ phiếu VJC tăng hơn 100%, trong khi HDB tăng khoảng 45%.

Ở vị trí thứ ba là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - với khối tài sản ròng 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.511 thế giới. So với đầu năm, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long tăng khoảng 100 triệu USD.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - sở hữu khối tài sản ròng 2,3 tỷ USD, xếp thứ 1.691 thế giới. Trong năm 2025, có thời điểm tài sản của ông Hồ Hùng Anh tiến sát mốc 3 tỷ USD, trước khi suy giảm về cuối năm. So với hồi đầu năm, tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã tăng khoảng 600 triệu USD.

Trong khi đó, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - sở hữu 1,1 tỷ USD, xếp thứ 2.985 thế giới. So với hồi đầu năm, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang tăng thêm khoảng 100 triệu USD.