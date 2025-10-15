Tháng 5/2025 vừa qua, Hoàng Long lấy bằng thạc sĩ thứ hai tại ngôi trường Ivy League danh tiếng. Trước đó, tháng 5/2024, Long tốt nghiệp bằng thạc sĩ thứ nhất cũng ở ngôi trường này. Chàng trai người Việt hiện làm trợ giảng tại Đại học Yale trước khi tiếp tục chinh phục bằng tiến sĩ.

Ngôi trường hàng đầu thế giới luôn có thử thách, yêu cầu nghiêm ngặt, Long vượt qua mọi chương trình bằng động lực, tình yêu, nghị lực và kỷ luật với âm nhạc. “Chương trình thạc sĩ ở Yale không xếp loại vì đây là hệ đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng chương trình khá nặng, nếu không có đam mê thực sự ứng viên khó mà qua được”, Long nói.

Long nói con đường bản thân trải qua nhiều may mắn, khi lên đại học và cao học lại có được các nguồn học bổng toàn phần khác mở ra giúp hỗ trợ tài chính. Ở cả hai chương trình thạc sĩ, Long đều xuất sắc ứng tuyển thành công học bổng của trường, được miễn học phí và cả tiền ăn, ở.

Hoàng Long biểu diễn tại Sprague Hall của Yale School of Music, hồi tháng 4/2025.

Ngô Hoàng Long, sinh năm 2000 tại Hà Nội, có bố và mẹ là giáo viên khối Tự nhiên. Gia đình không có truyền thống về âm nhạc, riêng Long bộc lộ tài năng chơi đàn guitar từ năm 8 tuổi, chọn học tại Cung Thiếu Nhi sau khi nghe bố gảy guitar.

Năm 9 tuổi, Long đỗ thủ khoa trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội (2009), thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2013). Long từng đoạt Giải Nhất bảng A độc tấu Guitar trong Liên hoan Giai điệu Guitar (2009), Giải Nhì cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng (toàn quốc) lần thứ nhất năm 2012 (Bằng khen Bộ Văn hóa), Danh hiệu “Tài năng trẻ” của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội năm 2013.

Chính đam mê và khả năng ngoại ngữ giúp Long thuận lợi du học Mỹ, dù tài chính gia đình không quá khá giả. Năm 2015, Ngô Hoàng Long nhận học bổng sang Mỹ du học tại Học viện nghệ thuật Interlochen (Mỹ), dành cho lứa tuổi trung học phổ thông.

Đầu tháng 5/2022, Long tốt nghiệp Cử nhân Âm nhạc (Bachelor of Music) tại University of North Carolina School of the Arts (UNCSA). Ngay từ khi chưa ra trường, nam sinh người Việt "giành vé" vào Yale School of Music - thuộc Đại học Yale, Mỹ với học bổng trị giá khoảng 42.000 USD/năm.

Sau 2 năm hoàn thành bằng thạc sĩ đầu tiên “Master of Music in Guitar” ở Yale, Long tiếp tục chinh phục thành công học bổng “Master of Musical Arts” và chỉ thêm 1 năm để lấy bằng thạc sĩ thứ 2. Chàng trai cho biết, bằng thạc sĩ thứ 2 là sự bổ sung hoàn hảo giúp cậu nghiên cứu rộng hơn về biểu diễn, giảng dạy bài nhạc, kỹ thuật thể hiện sau khi đã học chuyên sâu về đàn guitar.

Chương trình thạc sĩ ở Yale khá nặng vì mỗi năm có nhiều chương trình biểu diễn, mỗi học kỳ ít nhất 2 kỳ biểu diễn lớn. Long bật mí, phương pháp học tập hiệu quả là tạo ra những nhiệm vụ có thể làm trong 2 phút gọi là “Two minutes Rule” (Quy tắc 2 phút).

Một bản nhạc khó, Long có thể phải học kéo dài cả tuần, thậm chí cả tháng nên dễ xao nhãng. Nam sinh chia bài nhạc làm nhiệm vụ nhỏ mỗi bước, mỗi bước hoàn thành trong 2 phút nên không thể tìm ra lý do để trì hoãn. Quy tắc này cũng rất tốt trong việc giảng dạy khi giao học sinh mới bắt đầu nhiều nhiệm vụ nhỏ đơn giản.

Long cho hay, chương trình thạc sĩ Guitar chỉ 8 người, tổng cộng ở trường Âm nhạc Yale có khoảng 200 nghệ sĩ học thạc sĩ. Mỗi năm, thầy cô lên danh sách khoảng 20 lớp học với nhiều chủ đề đa dạng, người học được tự chọn lớp và mỗi lớp tối đa chỉ khoảng 20 học viên. Quy mô lớp học nhỏ nên Long và bạn bè quốc tế gắn kết gần gũi, mọi người thường cùng chơi đàn, tập nhạc và đưa ra những phản hồi trực tiếp để cải thiện nhanh chóng điểm yếu.

Long cùng giáo sư và các bạn tại lớp thạc sĩ “Master of Music in Guitar” ở Yale.

Vừa học lý thuyết vừa kết hợp thực hành và trình diễn, Hoàng Long tận dụng tối đa mọi sự hỗ trợ từ nhà trường. Hè năm 2024, Long viết chương trình đề xuất và được cấp tài trợ từ trường Yale cho nhóm về Thái Lan và Việt Nam biểu diễn và tham dự lễ hội guitar.

Long đùa rằng, cậu không phải thuyết phục nhiều lắm vì “trường Yale giàu hẳn rồi, đủ nguồn lực dồi dào để sinh viên phát huy tài năng”. Điều từng khiến Long hơi ngạc nhiên vì chưa phải xin đã được cấp tài trợ.

Nhìn lại chặng đường chinh phục 2 bằng thạc sĩ danh giá tại Đại học Yale, Long cho rằng, bản thân may mắn vì đam mê và tài năng được đặt đúng môi trường nghệ thuật có bề dày lịch sử với nguồn tài nguyên cực lớn như thư viện, hỗ trợ học thuật, tài chính và hội tụ nhân tài khắp thế giới.

Thầy Benjamin Verdery - Giáo sư Guitar tại Yale School of Music cho biết, tại buổi biểu diễn tốt nghiệp thạc sĩ, Long chơi hai kiệt tác guitar Chaconne hoành tráng của Bach và Nocturnal của Britten. Vị giáo sư khen ngợi Long có lòng dũng cảm và quyết tâm chơi một chương trình hoà nhạc khó như vậy.

“Long là nghệ sĩ biểu diễn bẩm sinh. Cậu ấy chơi đàn với đủ đam mê để thắp sáng cả một thành phố”, thầy Benjamin Verdery nhận xét.

Hoàng Long đã giành hàng chục lời mời học bổng nghệ thuật trong suốt hành trình theo đuổi đam mê guitar.

Long đang làm trợ giảng âm nhạc fulltime tại trường Yale, nối tiếp công việc part-time cậu làm trước đó khi còn học thạc sĩ. Long xem đây là thời gian “gap year” để nghỉ ngơi sau 20 năm học tập liên tục.

“Trong năm tới em muốn sáng tác thêm nhiều bản nhạc nữa và nghiên cứu các phong cách trình diễn khác nhau. Em cũng muốn tập cho các cuộc thi khác nhau ở Mỹ trước khi bước lên bậc học tiến sĩ”, Long nói.