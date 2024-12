Tai nạn ở thủy điện, 5 người thương vong: Chủ tịch tỉnh Kon Tum chỉ đạo nóng

(VTC News) -

UBND tỉnh Kon Tum vừa ra văn bản chỉ đạo điều tra vụ tai nạn khiến 3 công nhân tử vong và 2 người mất tích tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, huyện Đăk Glei.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân; điều tra, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động tại dự án thủy điện, làm cơ sở xử lý theo quy định; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 3/1/2025.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ tai nạn lao động trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Đăk Mi 1 do Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum làm chủ đầu tư; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 3/1/2025.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Đăk Glei và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, chất lượng công trình xây dựng nêu trên.

"Yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công dự án Thủy điện Đăk Mi 1 nhằm đảm bảo an toàn lao động và quyền lợi cho người lao động. Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định", văn bản nêu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Đăk Glei cùng các sở thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục khó khăn.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, 3h ngày 31/12, trong quá trình đổ bê tông hạng mục đập tràn của Thủy điện Đăk Mi 1 thì có 4 công nhân bị rơi xuống hố sâu 4-5m; có 1 công nhân ở phía dưới bị đá văng vào người gây tử vong.

Cơ quan chức năng huy động lực lượng lặn xuống tìm kiếm người bị nạn. Đến trưa 31/12, lực lượng chức năng tìm được thi thể 3 công nhân, 2 người còn lại đang mất tích.

Danh tính nhóm công nhân gặp nạn gồm: Hà Văn S. (30 tuổi), Kha Văn Kh. (26 tuổi), Ngân Văn L. (32 tuổi) và Lương Văn H. (20 tuổi). Cả bốn người này đều quê ở Nghệ An, là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc có địa chỉ xã Cát Vang, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Nạn nhân còn lại là A.T (24 tuổi, trú ở thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong huyện Đăk Glei) là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược.