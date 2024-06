Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, 11 người nhập viện

(VTC News) -

Thông tin từ Khu quản lý đường bộ IV (Cục quản lý đường bộ), lúc 4h40 ngày 21/6 tại Km43+700 hướng trái tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe gồm ô tô tải, xe 7 chỗ và xe khách 16 chỗ.

3 xe này gồm: Xe tải BKS 71C-063.22 do ông Đỗ Hoàng Doãn (SN 1977, Bến Tre) cầm lái; ô tô 7 chỗ BKS 64H-6244 do anh Phan Hoàng Vũ (SN 1987, Vĩnh Long) điều khiển và ô tô khách 16 BKS 63F-006.24 do anh Võ Thanh Cư (SN 1989, Tiền Giang) lái.

Vụ va chạm liên hoàn làm nhiều người bị thương, giao thông trên cao tốc bị ùn tắc.

Các lực lượng chức năng sau đó đã tới điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến nhiều người nhập viện cấp cứu.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An thông tin tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 11 bệnh nhân bị tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào rạng sáng nay. Trong đó có bé trai bị gãy xương đùi, các nạn nhân khác chấn thương đai cổ cứng, đa chấn thương.

Các bác sĩ bệnh viện đã cầm máu, cố định các chi chấn thương và cấp cứu cho các nạn nhân. Hiện tại tình trạng sức khỏe nạn nhân ổn định và vẫn đang nằm điều trị theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, khoảng 2h40 ngày 29/2, ô tô 7 chỗ chở theo nhiều người lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về TP.HCM. Khi xe tới đoạn địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành bất ngờ nổ lốp trước phía bên phụ, xe chao đảo rồi tông vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau tai nạn, chiếc ô tô 7 chỗ bị móp méo biến dạng. Người dân cạy phá để đưa 2 người bị kẹt trong xe đến bệnh viện cấp cứu.