Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, 2 người chết: Khởi tố vụ án

(VTC News) -

Tối 14/7, trả lời PV Báo điện tử VTC News, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 tài xế tử vong, 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn. Cụ thể, khoảng gần 9h ngày 11/7, tại Km49 + 400 trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều đường Hà Nội đi Hải Phòng, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc) xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Các phương tiện gồm: Xe ô tô BKS 38C - 195.83 do anh Đặng Quốc Hoàng (SN 1983, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái, trên xe chở anh Lê Ngọc Hùng (SN 1988, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và anh T.T.A (SN 1990, trú xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Xe ô tô BKS 15F - 006.78 do anh Q.V.L (SN 1989, trú xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) lái, trên xe chở 11 hành khách và xe ô tô BKS 30K - 757.00 do Trần Ngọc Thế (SN 1996, trú xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) làm tài xế, trên xe chở Nông Quốc Hiếu (SN 1987, trú xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Vụ tai nạn làm anh T.T.A anh Q.V.L thiệt mạng tại hiện trường, 11 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Qua xét nghiệm, cả 3 lái xe đều không có nồng độ cồn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ va chạm, cơ quan công an xác định, xe ô tô BKS 15F - 006.78 do anh Q.V.L cầm lái va chạm vào phía sau, cùng chiều với xe ô tô BKS 38C - 195.83 do anh Đặng Quốc Hoàng lái, phanh gấp.

Sau va chạm, 2 xe ô tô dừng xe trên làn đường số 1. Anh Đặng Quốc Hoàng và anh T.T.A sau đó xuống xe tranh cãi với anh Q.V.L tại khu vực đầu ô tô BKS 15F - 006.78 thì bị ô tô BKS 30K - 757.00 do Trần Ngọc Thế cầm lái, đi cùng chiều và đâm vào phía sau ô tô BKS 15F - 006.78, đẩy ô tô BKS 15F - 006.78 đâm vào anh T.T.A và anh Q.V.L. Hai người này tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Tổng công ty Vidifi đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều tiết các phương tiện giao thông tránh xảy ra ùn tắc trên tuyến.