Tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk: Thông tin mới về tình hình các nạn nhân

(VTC News) -

Ngày 7/8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin về sức khỏe của 3 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ (đoạn qua huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) khiến 3 người tử vong, 3 người đang được điều trị tích cực.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Ba người bị thương gồm Lê Huy Hoàng (tài xế xe 81C- 239.11, 41 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai); Trương Hồng Cường (32 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp, đi xe 81C- 239. 11); Nguyễn Thành Trung (36 tuổi, trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đi xe 60H-047.00).

Theo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, anh Lê Huy Hoàng và Trương Hồng Cường đã được phẫu thuật, đang điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình, hiện sức khỏe ổn định. Anh Nguyễn Thành Trung đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

Trước đó, lúc 20h15 ngày 6/8, tài xế Huỳnh Minh Đạt (54 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) lái xe đầu kéo BKS: 82H-018.04 kéo theo rơ-moóc BKS: 81R- 010.83 đi trên đường tránh Buôn Hồ theo hướng tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Khi xe chạy đến đoạn đường tránh Buôn Hồ (đoạn quan xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra sự cố nên dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 5 phút, xe tải BKS 81C- 239.11 do tài xế Lê Huy Hoàng (41 tuổi, ngụ Gia Lai) điều khiển, chạy tới và dừng lại phía sau xe đầu kéo do phát hiện đang có xe di chuyển theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, lại bị xe tải BKS 60H-047.00 do tài xế Phan Xuân C. (ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển tông mạnh từ phía sau.

Thời điểm này, trên ca bin xe tài xế Hoàng và C. có 6 người. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương.

Ba người tử vong gồm Phan Xuân C., Nguyễn Xuân V. (47 tuổi, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, người đi xe tải 60H-047.00), Phạm Văn H. (39 tuổi, trú tại TP Hải Phòng, đi xe tải 81C- 239.11).

Theo tra cứu thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe đầu kéo BKS 82H-018.04 kéo theo rơ moóc BKS 81R-010.83 có thông tin chủ phương tiện là doanh nghiệp tư nhân vận tải Phước Tài Gia Lai. Xe được sản xuất năm 2022, nơi sản xuất Trung Quốc, có đăng ký kinh doanh, ngày kiểm định gần nhất 23/2/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 8105D và hạn kiểm định lần tiếp theo 22/2/2025.

Vụ tai nạn khiến các xe hư hỏng nặng.

Xe BKS 81C-239.11 có thông tin chủ phương tiện là Lê Huy Hoàng (tổ 1, Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai, cũng chính là tài xế điều khiển xe), được đăng ký lần đầu ngày 22/3/2011, loại phương tiện ô tô tải, nhãn hiệu KIA. Số người cho phép chở tối đa 3 người ngồi, xe không đăng kí kinh doanh vận tải. Lần kiểm định gần nhất 7/5/2024 tại Trung tâm Đăng kiểm 8103D, lần kiểm định tiếp theo 6/11/2024.

Xe BKS 60H-047.00 có thông tin chủ phương tiện là Mai Trọng Hoàng, nhãn hiệu Huyndai, đăng ký lần đầu 24/11/2010. Số người cho phép chở tối đa 3 người ngồi, có đăng kí kinh doanh vận tải. Ngày kiểm định gần nhất 6/6/2024 tại Trung tâm Đăng kiểm 4705D, lần kiểm định tiếp theo 5/12/2024.