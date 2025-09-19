Ô tô tông liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, giao thông ùn tắc kéo dài

(VTC News) -

Video tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, giao thông ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 19/9, xe tải BKS 51L-69623 va chạm liên hoàn với 3 ô tô con chạy cùng chiều trong hầm Thủ Thiêm theo hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ đi đại lộ Võ Văn Kiệt.

Hiện trường vụ tai nạn trong hầm Thủ Thiêm làm giao thông ùn ứ.

Cú va chạm khiến các phương tiện bị hư hỏng, nhiều người ngồi trong ô tô hoảng loạn. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng xảy ra ngay trong hầm Thủ Thiêm – trục giao thông huyết mạch kết nối với trung tâm TP.HCM nên ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông.

Ngay sau sự cố, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp cùng lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện từ hướng Mai Chí Thọ đổ vào trung tâm quá lớn nên đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

Hàng trăm xe phải xếp hàng nối đuôi trên đại lộ Mai Chí Thọ, di chuyển rất khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.