7 ô tô đâm liên hoàn, 3 người thương vong

(VTC News) -

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, khoảng 15h ngày 22/12, tại Km46+500 Quốc lộ 5 (hướng Hà Nội – Hải Phòng), đoạn qua phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 15C-132.14 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-024.15 do anh Nguyễn Văn Th. (SN 1974, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) điều khiển đã va chạm vào phía sau xe ô tô BKS 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Q. (trú xã Hà Tây, TP Hải Phòng) cầm lái, trên xe chở theo anh Lưu Công B. (SN 1974, cùng trú xã Hà Tây), đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5, Khu CN Đại An, Hải Phòng.

Cú va chạm khiến xe 14C-225.84 tiếp tục đâm vào phía sau xe ô tô BKS 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Q. (SN 1990, trú phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) điều khiển.

Chưa dừng lại, xe 34A-977.67 bị đẩy va chạm vào phía sau xe ô tô BKS 15H-142.16. Người điều khiển phương tiện này hiện chưa xác định được danh tính và đã tử vong trong cabin tại hiện trường. Sau đó, xe 15H-142.16 tiếp tục bị đẩy va vào phía sau xe ô tô đầu kéo BKS 15H-228.42 kéo theo rơ-moóc BKS 15RM-025.14 do anh Phạm Ngọc T. (SN 1990, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) điều khiển.

Chuỗi va chạm tiếp diễn khi xe đầu kéo 15H-228.42 đâm vào phía sau xe ô tô BKS 34A-791.73 do anh Vũ Duy Q. (SN 1992, trú phường Thành Đông, TP Hải Phòng) điều khiển, rồi đẩy xe này va vào phía sau xe ô tô đầu kéo BKS 15C-199.20 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-088.00 do anh Hoàng Hữu V. (SN 1990, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn khiến anh Lưu Công B. và người điều khiển xe ô tô BKS 15H-142.16 tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Văn Q. bị thương và được đưa đi cấp cứu. Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông trên Quốc lộ 5 qua khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe Nguyễn Văn Th. điều khiển xe đầu kéo không chú ý quan sát, va chạm với các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp cứu hộ, cấp cứu người bị thương, đồng thời tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan, kết quả không phát hiện vi phạm. Riêng lái xe Nguyễn Văn Qu. do đang cấp cứu tại bệnh viện nên chưa thể kiểm tra.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.