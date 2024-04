Tai nạn khiến 5 người thương vong ở Bình Dương: Bắt 12 thanh niên

(VTC News) -

Ngày 6/4, Công an TP Dĩ An thông tin, đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 12 thanh niên để điều tra về các hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"

Nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường gây tai nạn khiến 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 2/4, Công an TP Dĩ An tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu tội phạm Giết người, Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu phố Đông B (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Dĩ An đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ nhóm thanh niên gây ra vụ việc.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, trước đó Trương Tấn Lộc (SN 2005, quê tỉnh An Giang) có mâu thuẫn cãi nhau với Trần Chính Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch) nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 2/4, Trương Tấn Lộc đã rủ thêm nhóm bạn xã hội đi trên 8 xe mô tô, mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của Minh. Khi đến trước cổng Trung tâm Y tế TP Dĩ An thì nhóm của Lộc gặp Bùi Anh Kiệt (SN 2008, quê tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô chở Trần Công Nhật (SN 2008, quê tỉnh Thừa Thiên Huế). Cho rằng, Kiệt và Nhật cùng nhóm với Minh nên nhóm của Lộc đã cầm hung khí đuổi theo, lo sợ bị đánh nên Kiệt tăng ga chở Nhật bỏ chạy.

Do chạy với tốc độ cao Kiệt và Nhật va chạm với xe mô tô của 2 người phụ nữ chở theo một cháu bé đang chuyển hướng qua đường. Hậu quả làm Kiệt và 1 người phụ nữ tử vong; Trần Công Nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé bị đa chấn thương.

Sau khi té ngã, Nhật ngồi dậy thì bị nhóm của Lộc chạy đến đánh và dùng dao chém rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Quá trình truy xét, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 12 người liên quan.