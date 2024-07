Tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong ở Hà Nội: Công an yêu cầu tài xế trình diện

(VTC News) -

Khoảng 11h ngày 16/7, tại ngã tư giao giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, ô tô tải BKS 88H-288.49 tông vào ô tô tải BKS 29C-597.75 khiến xe này văng vào xe mô tô do người phụ nữ cầm lái chở 3 trẻ em, ép họ vào thành cầu ngay tại vị trí ngã tư, khiến 4 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an TP Hà Nội cho biết, sau vụ tai nạn, người lái xe tải BKS 29C-597.75 bị thương, được đưa đi cấp cứu, còn tài xế xe tải BKS 88H-288.49 rời khỏi hiện trường.

Theo chủ ô tô tải BKS 88H-288.49, người lái xe liên quan vụ tai nạn là Đoàn Văn Lương (sinh năm 1986, sống ở Bản Mền, xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà, Cao Bằng).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Công an TP Hà Nội yêu cầu tài xế lái xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan công an trình diện để giải quyết vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng xác định, 4 người tử nạn trong vụ tông xe liên hoàn này là mẹ con. Người mẹ là chị N.T.H., sinh năm 1992, ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức. Các con chị gồm bé gái N.K.A. (sinh năm 2011), bé gái N.T.T.M. (sinh năm 2014) và bé trai N.T.S. (sinh năm 2015).