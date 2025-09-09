(VTC News) -

Giấy ăn không phải chỉ để lau tay, lau miệng mà thực sự là sản phẩm đa công dụng, hãy cùng khám phá để khai thác tối đa lợi ích của nó.

Giấy ăn hút dầu thừa để món ăn lành mạnh hơn

Một trong những tác dụng thần kỳ của giấy ăn được ứng dụng rộng rãi nhất chính là khả năng hút dầu thừa vượt trội. Với cấu trúc sợi giấy đặc biệt, nó có thể thấm hút lượng dầu mỡ đáng kể từ thực phẩm, giúp món ăn không chỉ ngon miệng hơn mà còn lành mạnh hơn.

Với các món chiên rán: Khi bạn chiên nem, gà rán, khoai tây chiên hay bất kỳ món gì cần chiên ngập dầu, sau khi vớt ra, hãy đặt chúng lên một lớp giấy ăn dày. Giấy ăn sẽ nhanh chóng thấm hút phần dầu mỡ thừa còn đọng lại trên bề mặt thực phẩm. Điều này giúp món ăn giữ được độ giòn lâu hơn, không bị ỉu do ngấm dầu, đặc biệt là giảm bớt lượng chất béo không cần thiết nạp vào cơ thể.

Với thực phẩm nhiều dầu mỡ tự nhiên: Ngay cả những món thịt quay, vịt quay hay pizza có lượng dầu mỡ tự nhiên tiết ra bạn cũng có thể dùng giấy ăn để nhẹ nhàng thấm bớt phần dầu trên bề mặt, giúp món ăn bớt ngấy và ngon miệng hơn.

Giấy ăn giúp hút dầu thừa.

Giấy ăn hỗ trợ bảo quản thực phẩm tươi

Bạn có biết rằng giấy ăn còn là một trợ thủ đắc lực trong việc bảo quản thực phẩm, giúp chúng tươi lâu hơn? Đây là một trong những tác dụng thần kỳ của giấy ăn mà không phải ai cũng biết đến.

Bảo quản rau xanh và trái cây: Độ ẩm là nguyên nhân chính khiến rau xanh nhanh bị úng và thối rữa. Trước khi cho rau xanh hoặc một số loại trái cây vào tủ lạnh, hãy bọc chúng trong một lớp giấy ăn rồi mới cho vào túi zip hoặc hộp kín. Giấy ăn sẽ giúp hút bớt hơi ẩm thừa, ngăn ngừa nấm mốc phát triển và giữ cho rau củ quả tươi lâu hơn đáng kể.

Bảo quản thịt, cá tươi sống: Khi bạn mua thịt, cá về nhưng chưa chế biến ngay, hãy lót một vài lớp giấy ăn xuống đáy hộp đựng thực phẩm rồi đặt thịt/cá lên trên. Giấy ăn sẽ thấm hút phần nước và dịch tiết từ thịt cá, giúp chúng khô ráo hơn, hạn chế vi khuẩn phát triển và giữ độ tươi ngon lâu hơn trong ngăn mát tủ lạnh.

Bảo quản phô mai: Phô mai rất dễ bị khô hoặc ẩm mốc nếu không được bảo quản đúng cách. Hãy gói miếng phô mai trong giấy ăn thấm ẩm nhẹ (hoặc giấy nến) rồi bọc thêm một lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài. Giấy ăn giúp phô mai "thở" mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết.

Công cụ vệ sinh nhanh chóng và hiệu quả

Không chỉ trong bếp, tác dụng của giấy ăn còn lan tỏa khắp ngôi nhà trong vai trò một công cụ vệ sinh đa năng, tiện lợi.

Lau dọn vết bẩn tức thì: Giấy ăn là lựa chọn hoàn hảo để lau sạch các vết bẩn nhỏ, vết tràn đổ trên bàn ăn, mặt bếp, kệ tủ hay sàn nhà một cách nhanh chóng mà không cần phải dùng đến khăn lau và giặt giũ sau đó. Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần bỏ đi, rất tiện lợi và hợp vệ sinh.

Lau khô dụng cụ nhà bếp: Sau khi rửa chén đĩa, ly tách, bạn có thể dùng giấy ăn để lau khô hoàn toàn, đặc biệt là đồ thủy tinh. Giấy ăn sẽ không để lại các sợi vải nhỏ li ti hay vệt nước như khăn lau thông thường, giúp đồ dùng sáng bóng hơn.

Làm sạch gương kính, cửa sổ: Kết hợp giấy ăn với nước lau kính, bạn có thể dễ dàng làm sạch các bề mặt kính mà không lo để lại vết bẩn hay tơ giấy. Các mẹo vặt với giấy ăn này giúp việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hút ẩm trong tủ lạnh: Đặt một vài tờ giấy ăn vào các ngăn đựng rau củ trong tủ lạnh cũng là một cách làm sạch tủ lạnh hiệu quả, giúp hút ẩm thừa, ngăn rau củ bị úng và giảm mùi hôi.

Bọc rau bằng giấy ăn có thể giúp giữ rau tươi hơn.

Những mẹo vặt với giấy ăn độc đáo khác

Ngoài các ứng dụng phổ biến trên, giấy ăn trong nhà bếp và các khu vực khác còn có vô vàn tác dụng thần kỳ của giấy ăn độc đáo mà bạn có thể chưa biết:

Làm chín trái cây nhanh hơn: Nếu bạn muốn làm chín nhanh một số loại trái cây như bơ, chuối, hãy bọc chúng trong giấy ăn rồi cho vào túi giấy. Giấy ăn giúp giữ khí ethylene (khí làm chín trái cây) lại, đẩy nhanh quá trình chín.

Hấp thức ăn trong lò vi sóng: Khi hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng, hãy đặt một lớp giấy ăn lên trên bát thức ăn. Giấy ăn sẽ giúp giữ độ ẩm, làm thức ăn nóng đều hơn và ngăn chặn việc thức ăn bắn ra làm bẩn lò.

Lọc cặn bã: Dùng giấy ăn để lọc bớt cặn bã trong dầu đã chiên hoặc nước dùng, giúp chúng trong và sạch hơn.

Tạo độ ẩm cho bánh mì khô: Nếu bánh mì bị khô, hãy bọc một lớp giấy ăn ẩm bên ngoài rồi cho vào lò vi sóng quay khoảng 10-15 giây. Hơi ẩm từ giấy ăn sẽ giúp bánh mì mềm trở lại.

Hút ẩm trong giày: Đặt một ít giấy ăn đã vo tròn vào bên trong giày giúp hút ẩm và khử mùi hôi hiệu quả.

Hãy áp dụng những mẹo vặt với giấy ăn này để tối ưu hóa việc sử dụng giấy ăn trong ngôi nhà của bạn, đồng thời đừng quên chọn loại giấy ăn chất lượng tốt để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhé.