Tác dụng bất ngờ của Tỏi dấm Lão Nhà Quê đối với sức khỏe

(VTC News) -

Tỏi ngâm dấm giàu allicin và polyphenol, đều là những chất giúp kích thích tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa.

Trong bài viết Phổ biến kiến thức y khoa của Sở Y tế Hà Nội đã chỉ ra: “Nhấm tỏi tươi rất có lợi vì các vi khuẩn trong khoang miệng sẽ bị tiêu diệt. Tỏi tươi và dịch ép có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol và hạ huyết áp. Trong môi trường axit, tác dụng của tỏi tăng gấp 4 lần nên dùng tỏi ngâm giấm là rất tốt. Tỏi ngâm giấm được xem là thuốc kháng sinh tự nhiên có lợi đối với sức khỏe con người.

Theo một số nghiên cứu, người thường xuyên dùng tỏi ngâm giấm có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và huyết áp. Trong tỏi ngâm giấm chứa các hoạt chất hỗ trợ phân giải protein, tránh tắc nghẽn mạch máu, góp phần giảm mỡ máu và xơ cứng động mạch.”

Đáng chú ý, Trung tâm Dược lý Lâm sàng – Trường Đại học Y Hà Nội từng thực nghiệm với sản phẩm Tỏi dấm Lão Nhà Quê, ghi nhận việc sử dụng ở liều tương đương người, uống liên tục 7 ngày trên chuột suy giảm miễn dịch cho thấy tác dụng kích thích miễn dịch rõ rệt. Kết quả này gợi mở tiềm năng nghiên cứu sâu hơn về khả năng hỗ trợ các bệnh lý liên quan đến miễn dịch, hô hấp, tim mạch và rối loạn mỡ máu.

