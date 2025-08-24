Suýt mất mạng vì uống 500ml rượu mỗi ngày

(VTC News) -

Người đàn ông 47 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ, có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày suốt 4 năm qua. Gần đây, anh đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, bụng trướng và mệt mỏi.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy anh bị viêm tụy cấp nặng, tuyến tụy sưng to, chỉ số men Amylase trong máu tăng cao bất thường.

Theo bác sĩ Hà Thế Linh – người trực tiếp điều trị, bệnh nhân được chỉ định đặt sonde dạ dày, truyền dịch tĩnh mạch trung tâm và dùng kháng sinh liều cao. Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, giảm đau, có thể ăn uống trở lại.

Bác sĩ Hà Thế Linh thăm khám người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ, việc uống rượu liên tục nhiều năm được xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm tụy cấp. “Viêm tụy cấp là bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh chóng thành suy đa tạng, đe dọa tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời. Ngoài rượu bia, nguyên nhân còn bao gồm sỏi mật, tăng mỡ máu, tắc nghẽn đường mật…”, bác sĩ Linh cho biết.

Bác sĩ nhấn mạnh, trường hợp này may mắn vì được đưa đến viện sớm. Nếu nhập viện trễ, bệnh nhân có thể rơi vào biến chứng nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia – đặc biệt là uống hằng ngày, kéo dài. Khi có các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, buồn nôn, mệt mỏi sau khi uống rượu, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và điều trị sớm. Viêm tụy cấp có thể điều trị khỏi nếu phát hiện kịp thời, nhưng cũng có thể gây tử vong nếu chủ quan, chậm trễ.