Sunshine Group livestream 8.000 căn hộ cao cấp giảm 25% giá thị trường tối 19/8

(VTC News) -

Dự án Sunshine Legend City của Sunshine Group sẽ chính thức khởi công vào sáng ngày 19/8, đồng thời lên sóng livestream NobleGo vào lúc 20h cùng ngày, với tâm điểm là gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao full nội thất thông minh với giá từ hơn 40 triệu/m2, rẻ hơn 25% so với cùng phân khúc tại khu vực.

Sáng 19/8: Đồng loạt khởi công hai đại dự án có tổng vốn hơn 3 tỷ USD

Được biết, Sunshine Legend City là một trong hai dự án tiên phong thuộc dòng “Sunshine City” – dòng sản phẩm chiến lược mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh, hướng tới mục tiêu cung cấp 20.000 căn hộ chất lượng cao với mức giá hợp lý dành riêng cho người trẻ đô thị. Dự án còn lại là Sunshine Bay Retreat Vung Tau quy mô gần 20 ha tại TP.HCM.

Sunshine Legend City tại phía Đông Hà Nội được Sunshine Group khởi công ngày 19/8, cùng thời điểm khởi công với dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau tại TP.HCM.

Cả hai dự án sẽ chính thức được Sunshine Group khởi công đồng loạt trong sáng ngày 19/8, hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD, hai đại dự án dự kiến cung cấp cho thị trường Hà Nội và TP.HCM khoảng 16.000 căn hộ thế hệ mới, góp phần giải bài toán an cư và đầu tư cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững theo chuẩn sống văn minh, hiện đại.

Đáng chú ý, lễ khởi công sáng 19/8 sẽ được tổ chức quy mô lớn và phát sóng livestream trực tiếp đa nền tảng trên ứng dụng Noble App (NobleLive), fanpage Sunshine Group, fanpage VTVTimes - Thời báo của Đài Truyền hình Việt Nam, CafeF, cùng nhiều đối tác truyền thông uy tín khác. Đặc biệt, các khoảnh khắc trọng đại từ lễ khởi công Sunshine Bay Retreat Vung Tau cũng sẽ được kết nối trực tuyến và truyền dẫn đồng thời tới sự kiện khởi công Sunshine Legend City, hòa chung không khí chào mừng sôi động trên cả nước.

Tối 19/8: Lên sóng livestream Sunshine Legend City, với gần 8.000 căn hộ cao cấp giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2

Ngay sau lễ khởi công sáng 19/8, dự án Sunshine Legend City sẽ tiếp tục “lên sóng” phiên livestream NobleGo lúc 20h tối cùng ngày trên ứng dụng Noble App của Sunshine Group. Đây là lần đầu tiên livestream này được tổ chức theo hình thức đặt giá độc quyền để khách hàng có cơ hội giành quyền mua căn hộ tại thời điểm mở bán với giá ưu đãi đặc biệt từ tổng đại lý phân phối.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có khi nằm ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa hai đường vành đai huyết mạch 4 và 3.5, giúp cư dân có thể di chuyển tới trung tâm Thủ đô chỉ trong 20 phút.

Lấy cảm hứng từ thương cảng phố Hiến huyền thoại, dự án có tổng diện tích gần 50 ha, với gần 8.000 sản phẩm cao tầng và thấp tầng đa dạng, trong đó nổi bật là dòng căn hộ cao cấp được trang bị trọn gói nội thất thông minh, đồng bộ, từ hệ thống bếp, tủ, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu đến đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần…. giúp người mua có thể vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện.

Tuy sở hữu chất lượng vượt trội, các căn hộ tại đây lại có mức giá cạnh tranh hiếm có, chỉ từ hơn 40 triệu/m2 và rẻ hơn đến 25% so với cùng phân khúc tại khu vực, mở ra cơ hội tiếp cận bất động sản cao cấp với mức chi phí tối ưu cho cả người mua an cư và nhà đầu tư trung, dài hạn.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm còn được hỗ trợ đăng bán, cho thuê miễn phí trên NobleLink - nền tảng độc quyền thuộc hệ sinh thái Noble App do Sunshine Group phát triển, tích hợp các tính năng đặt giá linh hoạt, gợi ý giá tối ưu theo dữ liệu thị trường và kết nối trực tiếp với hàng ngàn khách hàng tiềm năng, giúp chủ sở hữu chủ động gia tăng giá trị tài sản và khai thác dòng tiền hiệu quả ngay sau khi nhận nhà.

Với lợi thế bàn giao trọn bộ nội thất, mức giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2, và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền tảng độc quyền NobleLink, Sunshine Legend City được các chuyên gia đánh giá là dòng sản phẩm giá trị thực, tạo dòng tiền và sinh lời cho gia chủ ngay sau khi mua.

Dự án còn có hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu đa thế hệ như: Tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar….).

Sunshine Legend City sở hữu hệ tiện ích 5 sao đồng bộ cùng hệ cảnh quan mặt nước lên tới 31.000 m².

Tất cả sẽ được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m², liên kết cùng 1000+ tiện ích quy mô bậc nhất về y tế, đào tạo, thương mại, giải trí… từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía Đông Hà Nội.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các trang Fanpage của VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment. Tải và cài đặt Noble App tại đây Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo Fanpage: https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial Website: https://noblego.noble.vn/