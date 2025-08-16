Livestream Sunshine Group 15/8: Sky Villa hàng hiệu chốt deal 21,7 tỷ đồng

(VTC News) -

Sky Villa triệu USD Noble Crystal Long Bien được chốt deal thành công ở mức 21,7 tỷ đồng

Tâm điểm của phiên livestream tối 15/8 là căn hộ Sky Villa thông tầng, diện tích thông thủy hơn 174m², sở hữu 3 phòng ngủ, bể bơi và sân vườn riêng, ban công hướng Đông Nam nhìn ra toàn cảnh khu đô thị Sài Đồng xanh mát - một trong những khu vực đáng sống bậc nhất phía Đông Thủ đô. Tọa lạc tại dự án Noble Crystal Long Bien, kế cận sân golf Long Biên, căn hộ được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, hướng tới tầng lớp thượng lưu hiện đại và giới trẻ thành đạt đang tìm kiếm một chuẩn sống khác biệt.

Tối 15/8, khách hàng V.Kha đã chốt deal thành công Sky Villa A2.12-09 với mức đặt giá 21,7 tỷ đồng, rẻ hơn đáng kể so với thị trường.

Từ mức giá khởi điểm 13,5 tỷ đồng, sau ba vòng đặt giá đầy kịch tính, anh V.Kha đã trở thành chủ nhân mới của căn dinh thự trên không với mức đặt giá 21,7 tỷ đồng.

Con số này được nhận định là rẻ hơn đáng kể so với thị trường hạng sang, đặc biệt trong trường hợp của Noble Crystal Long Bien - dự án hàng hiệu tiên phong tại khu vực Long Biên, sở hữu đặc quyền riêng tư tuyệt đối với 100% Sky Villa có sân vườn, bể bơi riêng, thang máy riêng cho từng căn, cùng tiêu chuẩn bàn giao hàng hiệu, kết hợp các gói nội thất siêu sang được “may đo” theo yêu cầu gia chủ.

Với 2 tòa tháp cao 17 tầng, dự án được tích hợp hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế, trong đó có những đặc quyền vượt chuẩn dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & Robot, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao….

Phiên livestream 15/8 không chỉ ghi nhận hơn 300.000 lượt xem trực tuyến mà còn chạm đến cao trào khó quên khi hai khán giả vì một thoáng chậm nhịp đã đánh rơi “cơ hội vàng” tại vòng quay may mắn, nhường lại thời khắc quyết định cho chị Trịnh Thị Thu Hiền tại Hà Nội. Chỉ trong tích tắc, nữ nhân viên văn phòng này đã dứt khoát ấn xác nhận và trở thành khán giả may mắn thứ 3 chinh phục trọn vẹn giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt từ NobleGo, trong ba phiên livestream gần đây.

Tiếp tục đưa tinh hoa “Nhà phố Thủ đô” lên sóng vào ngày 19/8

Bên cạnh đó, trên sóng livestream NobleGo 19/8 sắp tới, căn "Nhà phố thủ đô" thứ 4 thuộc dự án hàng hiệu Noble Palace Tay Thang Long sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm. Với gần 2.500 căn nhà phố đang được thi công đồng bộ, dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý 3/2025 cùng 10 lợi thế độc tôn, Noble Palace Tay Thang Long giúp chủ sở hữu có thể đưa vào khai thác và tạo ra dòng tiền ngay lập tức.

Noble Palace Tay Thang Long được đầu tư kỹ lưỡng tương đồng với tiêu chuẩn xây dựng cao cấp tại các đô thị Châu Âu đồng thời tiên phong tích hợp công nghệ AI vào quản lý vận hành kết hợp hỗ trợ thương mại ưu việt

Sau 14 phiên livestream NobleGo, Sunshine Group đã đóng góp 7 tỷ đồng để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam; góp phần xây dựng 18 mái nhà tình nghĩa tại nhiều tỉnh thành và 2 điểm trường tại Cao Bằng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái song hành cùng phát triển kinh doanh bền vững.

