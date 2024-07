Sun Group tìm kiếm đầu bếp và quản lý nhà hàng tương lai qua SGEN F&B Talents

(VTC News) -

Sau thành công của SGEN Construction Talents - chương trình nhận diện và phát triển những tài năng trẻ trong ngành xây dựng của Tập đoàn Sun Group, tháng 7 này Sun Group tiếp tục triển khai chương trình tuyển chọn và đào tạo các tài năng dành cho mảng Bếp và Nhà hàng mang tên SGEN F&B Talents.

Nhiều đặc quyền ưu việt

Với triết lý “Hạt giống tốt chỉ nảy mầm và phát triển khi có môi trường thuận lợi”, trong hành trình 17 năm hoạt động tại Việt Nam, Sun Group đã dựng xây nên một môi trường làm việc ưu việt với các chính sách nhân sự nhân văn, đưa các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực nhân sự đến gần hơn với người lao động Việt Nam.

SGEN F&B Talents - chương trình ươm mầm tài năng ngành F&B với những ưu việt vượt trội.

Hiện thực hóa mong muốn phát triển nguồn nhân lực thế hệ mới với chất lượng vượt trội, đặc biệt là trong mảng Bếp và Nhà hàng, lĩnh vực mà Sun Group đặc biệt chú trọng phát triển về chất lượng, để tạo nên dấu ấn riêng có của sản phẩm, SGEN F&B Talents mang đến những điểm khác biệt vượt trội so với các chương trình tuyển dụng khác, với mục tiêu đào tạo những nhân sự tiềm năng trở thành cán bộ quản lý, lãnh đạo, với lộ trình thăng tiến tối ưu chỉ trong 3 năm.

Tham gia vào đội ngũ nhân sự của Sun Group, các “mầm non tương lai” sẽ nhận được mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh và bền vững. Được hỗ trợ nhà ở SunHome đầy đủ tiện nghi, cùng cơ hội làm việc luân chuyển tại các nhà hàng, khách sạn đẳng cấp trên toàn quốc của tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng.

Lộ trình thăng tiến và đánh giá cũng được cam kết rõ ràng, giúp nhân sự có thể trở thành bếp trưởng hoặc quản lý nhà hàng chỉ trong 3 năm.

Ngoài ra, nhân sự được đào tạo và huấn luyện bởi các đối tác nước ngoài với các chương trình liên kết từ Thụy Sĩ, Singapore, Anh Quốc... Đây là cơ hội không phải tập đoàn nào cũng có thể mang tới cho các tài năng trẻ đam mê và có tham vọng thăng tiến nhanh trong ngành F&B.

Những đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho các “mầm non tương lai” của SGEN F&B Talents.

Chính sách đãi ngộ ưu việt của Sun Group là một trong những điểm nổi bật của chương trình. Nhân sự sẽ được miễn phí vé các địa điểm vui chơi giải trí Sun World, nhận ưu đãi “người nhà” với các dịch vụ, sản phẩm trong hệ sinh thái tập đoàn. Bên cạnh đó, quyền lợi bảo hiểm Suncare và chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Mặt Trời dành cho bản thân và gia đình cũng được đảm bảo.

Sun Group còn có chính sách “An cư Lạc nghiệp” trao tặng căn hộ cho cán bộ gắn bó lâu năm. Nhân sự được hướng dẫn bởi các Giám đốc nhà hàng, Tổng quản lý khách sạn, Giám đốc khách sạn và các chuyên gia, nghệ nhân trong ngành. Đặc biệt, các ưu đãi độc quyền về tài chính ngân hàng, bất động sản cũng là điểm cộng lớn cho chương trình.

Môi trường làm việc đẳng cấp, cơ hội thăng tiến rộng mở

Trong chương trình tuyển dụng lần này, các ứng viên SGEN F&B Talents được tham gia ứng tuyển ở hai vị trí công việc đặc biệt hấp dẫn: Giám sát Nhà hàng tập sự và Giám sát Bếp tập sự tại các nhà hàng và khách sạn thuộc khối Vui chơi giải trí (Sun World) và Du lịch nghỉ dưỡng (Sun Hospitality Group) của Sun Group.

Nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết, cố vấn ẩm thực của hệ thống các nhà hàng và khách sạn thuộc Sun Group.

Hệ thống các nhà hàng tại các công viên và khu vui chơi mang thương hiệu Sun World và các khách sạn thuộc sở hữu của Sun Hospitality Group đều được dẫn dắt và quản lý bởi các đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm, dưới sự cố vấn của những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam như nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết - người từng nấu ăn cho 21 nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị APEC Đà Nẵng 2017, hay các đầu bếp từng nhiều năm dẫn dắt các nhà hàng sao Michelin nổi tiếng toàn cầu.

Nổi bật nhất trong hệ thống các nhà hàng của Sun Group là La Maison 1888 tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, nhà hàng đầu tiên ở Đà Nẵng đạt 1 sao Michelin.

Nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Florian Stein và huyền thoại ẩm thực Pháp Pierre Gagnaire, cùng chuyên gia thử nếm rượu vang Jimmy Chang và Toàn Nguyễn - chủ nhân giải thưởng Michelin Guide Sommelier Award 2024, La Maison 1888 đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật ẩm thực tại “Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới”.

La Maison 1888 - biểu tượng của nghệ thuật ẩm thực đầu tiên ở Đà Nẵng đạt 1 sao Michelin.

Ngay cả những cái tên rất mới tại khách sạn Capella Hanoi của Sun Group cũng đang là niềm mơ ước được đầu quân của các đầu bếp danh tiếng, điển hình như Hibana by Koki - nhà hàng Nhật đầu tiên ở Việt Nam đạt sao Michelin, hay Izakaya by Koki, nhà hàng lọt top Michelin Selected, quán bar The Hudson Rooms hay Track 61 - Top 81 “Quán Bar xuất sắc nhất châu Á 2024”.

Mỗi năm, các nhà hàng trong hệ thống các Sun World và khách sạn của Sun Group đều tổ chức các cuộc thi, giao lưu với các đầu bếp danh tiếng thế giới. Đây là dịp hiếm có để nhân sự trong ngành được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, trang bị cho mình những kiến thức và phong cách phục vụ ở một đẳng cấp mới. Cơ hội này, không phải nhân sự ngành F&B nào cũng có được.

Các cuộc thi, giao lưu với đầu bếp danh tiếng thế giới là cơ hội mà các nhân sự ngành F&B ao ước.

Hơn thế nữa, cơ hội thăng tiến tới những vị trí cao, tại các nhà hàng danh tiếng toàn cầu như thế vẫn đang rộng mở, đặc biệt với các nhân sự trẻ, có tài năng và ý chí tiến thủ. Tại Sun Group, nhiều nhân sự đã từng bắt đầu từ vị trí thực tập sinh rồi nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí quản lý quan trọng chỉ trong thời gian ngắn, nhờ được trải qua chương trình đào tạo bài bản và môi trường làm việc chuyên nghiệp tại đây.

Anh Nguyễn Đắc Sang, từng là một thực tập sinh tại Sun World Ba Na Hills, nay đã trở thành Quản lý nhà hàng, với đội ngũ hàng chục nhân viên dưới quyền chia sẻ: "Chương trình đào tạo tại Sun Group đã thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp của tôi. Xuất phát từ vị trí thực tập sinh, tôi đã có cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tại Sun Group, tôi luôn được trải nghiệm những điều mới mẻ, không lặp lại, không quy trình cứng nhắc, chính sự thay đổi này thôi thúc tôi phải liên tục phát triển. Sun Group đã tạo cho tôi một nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp và tôi biết ơn vì cơ hội này.”

Hệ thống các cơ sở ẩm thực quy mô lớn, những nhà hàng danh tiếng toàn cầu với chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế, chế độ ưu đãi ưu việt, môi trường làm việc tại Sun Group có thể đem đến cho các tài năng ngành ẩm thực - SGEN F&B Talents điều mà không nhiều doanh nghiệp có thể đem tới.

Tuy nhiên, thách thức song hành với cơ hội, nhưng với nhiều người, đó là những thách thức để trưởng thành và vươn xa, và hơn thế nữa, để họ tự hào được là nhân sự Sun Group.