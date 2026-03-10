Cây xăng ở Huế bị lập biên bản vì chỉ bán 300.000 đồng/lượt

(VTC News) -

Lãnh đạo Sở Công thương TP Huế cho biết, vừa lập biên bản cây xăng dầu trên đường Minh Mạng chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt, sau khi nhận được phản ánh từ mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của người tiêu dùng về việc một cây xăng dầu trên đường Minh Mạng (TP Huế) chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt. Ngay lập tức lãnh đạo Sở Công Thương TP Huế chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường đến làm việc với cây xăng dầu nói trên.

Sau khi làm việc, Chi cục Quản lý thị trường TP Huế lập biên bản nhắc nhở do vi phạm lần đầu với chủ cửa hàng xăng dầu, yêu cầu không tái diễn hành vi có dấu hiệu "găm hàng" tương tự.

Ngoài trường hợp nêu trên, hiện các xây dầu ở TP Huế cơ bản hoạt động ổn định.

Lãnh đạo Sở Công thương TP Huế yêu cầu các cây xăng trên địa bàn công bố đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường tại các cây xăng dầu để khi khách hàng đến đổ xăng có thể phản ánh trực tiếp nếu phát hiện hành vi đầu cơ, "găm hàng", bán giá không niêm yết.

Được biết, hiện nay tại TP Huế có 128 cửa hàng bán xăng dầu lẻ. Trong thời gian vừa qua, giá xăng dầu trong nước đang tăng do chiến sự ở Iran khiến tâm lý chung của người dân lo lắng. Sở Công Thương TP Huế khẳng định lượng xăng dầu trên địa bàn không thiếu và vẫn đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân trong thời gian tới.

Sở cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu để đảm bảo không có tình trạng đầu cơ, "găm hàng". Lãnh đạo Sở Công thương TP Huế khuyến cáo, người dân không nên vì tâm lý hoang mang mà mua xăng, dầu về tích trữ trong những can nhựa, thùng phuy vì nếu không bảo quản đúng cách sẽ dễ xảy ra cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản.

Sau phiên điều chỉnh lần thứ 2 kể từ đầu tháng 3/2026, giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Theo đó, giá xăng RON95-III lên khoảng 27.040 đồng/lít, tăng gần 4.700 đồng/lít so với kỳ trước, giá xăng E5 RON92 tăng khoảng 3.780 đồng/lít, lên mức khoảng 25.220 đồng/lít. Đặc biệt, giá dầu diesel trong phiên điều chỉnh vừa qua cũng tăng hơn 7.000 đồng/lít, còn dầu hỏa tăng gần 8.500 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.