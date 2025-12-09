Sức khoẻ bé trai rơi từ tầng cao chung cư Hồ Gươm Plaza giờ ra sao?

(VTC News) -

Video: Lực lượng chức năng kịp thời đưa cháu bé rơi từ tầng cao đi cấp cứu

Công an TP Hà Nội thông tin, bé trai rơi từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị trên địa bàn phường Hà Đông được cứu hộ an toàn, kịp thời đưa đi cấp cứu vào chiều 9/12.

Hiện sức khỏe nạn nhân cơ bản ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Cháu bé đang được các y, bác sĩ theo dõi sát sao tại cơ sở y tế.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ sơ cấp cứu cho nạn nhân, cố định nạn nhân bằng cáng cứng. (Ảnh: CACC)

Thông tin ban đầu, lúc 16h44 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo của người dân tại ngõ 102 Trần Phú, phường Hà Đông về việc một cháu bé rơi từ tầng cao của chung cư xuống mái siêu thị phía dưới.

Trung tâm khẩn trương điều động một xe cứu nạn cứu hộ, một xe thang, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và số 15, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là cháu bé khoảng 11 tuổi, bị ngã từ tầng cao xuống mái siêu thị, trong tình trạng gãy tay, gãy chân, tuy còn tỉnh táo nhưng không thể tự di chuyển.

Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân lên cáng cứu thương, sơ cấp cứu, nẹp cố định các vị trí bị thương. Đồng thời, các chiến sỹ triển khai đội hình đưa nạn nhân từ mái tôn xuống vị trí an toàn bằng xe thang, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục điều trị.

Toà chung cư Hồ Gươm Plaza, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Minh Đức)

Anh M.H., sống gần khu vực tòa chung cư Hồ Gươm Plaza kể lại: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị dắt xe thì nghe tiếng hét vọng xuống. Chỉ vài giây sau là tiếng va chạm rất mạnh. Khi tôi chạy lại, thấy cháu nằm trên phần mái tôn bị lõm sâu. Ai cũng hoảng nhưng cố gọi nhau bình tĩnh để xem cháu có còn phản ứng hay không”.

“Nhìn cảnh đó mà ai cũng thót tim. May mắn là cháu vướng vào tấm tôn nhô ra rồi mới rơi tiếp xuống nên lực va đập giảm đi nhiều. Thật sự may mắn, mong con sớm bình an”, ông N.H.H., sống trên đường Trần Phú nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.