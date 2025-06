Sức khỏe bé gái vụ gia đình vùng cao bị 'chặt chém' 4,2 triệu tiền taxi

(VTC News) -

Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bé G.T.S nhập viện ngày 13/5 trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, yếu cơ, đi lại khó khăn. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bé có thể tự thở và tiếp tục chữa trị bằng thuốc uống, thuốc tiêm.

Bệnh viện huy động chuyên môn, trang thiết bị và các nguồn lực tốt nhất, đảm bảo sức khỏe cho bé.

Tình trạng sức khỏe bé gái vụ bị 'chặt chém' 4,2 triệu đồng tiền taxi ở Hà Nội.

Đến nay, toàn bộ chi phí điều trị của bé G.T.S gồm phẫu thuật, kỹ thuật cao đều được Quỹ Bảo hiểm y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm thông qua Phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ chi trả.

Vụ việc liên quan đến gia đình bé G.T.S. xảy ra ngày 13/6 được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thời điểm này tài xế tên T. trên đường từ Hà Nội về quê, đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thì bắt gặp hai người (một nam, một nữ) vác bao tải đi bộ giữa trời nắng nóng.

Anh T. dừng xe hỏi thăm, được biết họ đang tìm cách về Lào Cai nên cho đi nhờ một đoạn. Vừa lên xe, người phụ nữ nghe điện thoại rồi bất ngờ bật khóc nức nở. Họ là thím cháu. Người phụ nữ đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trên đường về, hai người bắt xe ôm qua ứng dụng từ Bệnh viện Nhi Trung ương để đến bến xe Mỹ Đình rồi bắt xe khách về Lào Cai. Vừa tới bến xe Mỹ Đình, một xe ôm tiếp cận và hỏi họ đi về đâu. Sau khi biết khách muốn bắt xe về Lào Cai, tài xế xe ôm liền bảo xe vừa rời bến, rồi đề nghị chở họ đuổi theo.

Họ chấp nhận, mỗi người lên một chiếc xe ôm đuổi theo xe khách. Xe ôm di chuyển được một đoạn thì tài xế nói với họ rằng xe khách đang đợi ở km23 của cao tốc, nên phải chuyển sang ô tô trung chuyển để tới nơi. Số tiền phải trả cho xe ôm là 700.000 đồng.

Hai người sau đó được chuyển lên chiếc taxi và đi tới lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tài xế lúc này yêu cầu xuống xe và nói tiền cước hết 4,2 triệu đồng. Do không có tiền mặt nên nam thanh niên (người cháu) gọi về quê và nhờ người nhà chuyển khoản.

Nạn nhân không nhớ được biển số của tài xế xe taxi nhưng họ vẫn còn lưu thông tin từ mã QR chuyển khoản.

Ngày 16/6, hai người đến Công an phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội) để làm việc. Họ bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để lấy lại tiền cho gia đình. Chỉ huy Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết đã xác định được người lái xe taxi, đồng thời triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ.