Sức hấp dẫn đặc biệt của cuộc thi khoa học dữ liệu Vietnam Datathon 2025

(VTC News) -

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi học thuật về phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các bài toán thực tiễn trong kinh tế – xã hội. Chương trình có sự đồng hành chuyên môn của nhiều doanh nghiệp công nghệ uy tín hàng đầu.

Cuộc thi công nghệ có quy mô toàn quốc

Sau các vòng sơ loại, 16 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết, đại diện cho nhiều cơ sở đào tạo như Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học FPT, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) và Saigon Business School. Trong số này, 7 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng tranh luận trực tiếp và trao giải.

16 đội xuất sắc nhất bước vào Chung kết.

Kết quả chung cuộc, hai đội AIAI (ĐH Tôn Đức Thắng) và Forecast Force (ĐH Khoa học Tự nhiên) đồng giải Nhất, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng. Hai giải Nhì thuộc về Ascended (Saigon Business School) và Storm Chaser (ĐH Tôn Đức Thắng), mỗi giải 10 triệu đồng.

Hai giải Ba được trao cho 5 Minions (ĐH Khoa học Tự nhiên) và Jet2Holiday (ĐH Tôn Đức Thắng), mỗi giải 5 triệu đồng. Giải Đội Tiềm năng thuộc về Hoa Diên Vĩ (ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM).

Trao giải cho Top 7 chung cuộc Vietnam Datathon – DataStorm 2025.

Giải cho bài toán khát nhân lực ngành Dữ liệu

Theo Ban tổ chức, các đội thi phải giải quyết những bài toán gắn với dữ liệu thực như dự báo nhu cầu tiêu dùng, tối ưu vận hành bán lẻ và hỗ trợ huấn luyện thể thao thông qua phân tích dữ liệu.

Qua đó, các bạn sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sản phẩm, mà còn hình thành năng lực thích ứng với môi trường doanh nghiệp. ThS. Hoàng Văn Cương, Giám đốc Điều hành SBS chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm đội chiến thắng, mà đang cùng các đối tác đại học và doanh nghiệp bồi dưỡng một thế hệ nhân sự ngành Dữ liệu – những người có thể thích ứng ngay với cường độ làm việc của doanh nghiệp, biến khoảng cách học thuật thành cơ hội bứt phá sự nghiệp”.

Chẳng hạn, đội thi Ascended của SBS với 5 sinh viên đến từ Myanmar đang theo học ngành Khoa học Dữ liệu đã chinh phục Hội đồng Ban Giám Khảo qua giải pháp toàn diện cho thị trường Bán lẻ (Retail) dựa trên bộ dữ liệu FMCG, giúp biến dữ liệu phức tạp thành thông tin dễ hiểu và có giá trị ứng dụng cao.

Đội thi Ascended gồm 5 sinh viên đến từ Myanmar, hiện đang theo học ngành Khoa học Dữ liệu, đã xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc.

PGS.TS. Lê Anh Cường, Quyền Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cho biết việc đưa dữ liệu và bài toán thực tế vào cuộc thi giúp sinh viên tiếp cận sát hơn với yêu cầu của thị trường lao động, thay vì chỉ dừng ở mô hình học thuật.

“Dữ liệu thật – Bài toán thật chính là linh hồn của cuộc thi. Công nghệ không nên chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, mà phải bước ra đời sống để tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội”, ông Cường nói.