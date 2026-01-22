Công nghệ 22/1: Sinh viên Việt Nam phát triển sản phẩm game gắn với thực tiễn

(VTC News) -

Mở lối mới cho đào tạo game

Ngày 21/1 tại VNG Campus, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) - ĐHQG TP.HCM cùng Tập đoàn VNG đã tổ chức lễ tổng kết Dự án Đồng đào tạo 2025.

Đây là chương trình đặc biệt của môn Phát triển kỹ năng lập trình game ứng dụng trong thực tế (SE116), với định hướng đưa sinh viên ra khỏi khuôn khổ giảng đường để trải nghiệm trực tiếp môi trường doanh nghiệp.

Lễ tổng kết dự án đồng đào tạo lập trình game giữa VNG - ĐHQG TP. HCM. (Nguồn: VNG)

Môn SE116 được khởi động từ tháng 9/2025, dựa trên chương trình Game Development Fresher (GDF) của ZingPlay Game Studios.

Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn tham gia toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm: từ xây dựng ý tưởng, thiết kế, lập trình, kiểm thử cho đến bảo vệ dự án. Nhờ vậy, họ rèn luyện tư duy sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng triển khai trong môi trường thực tế.

Đến tháng 12/2025, cả 10 nhóm sinh viên đã hoàn thành sản phẩm và báo cáo kết quả. Ba nhóm tiêu biểu được chọn trình bày tại lễ tổng kết, thể hiện rõ tinh thần “học thật - làm thật - sản phẩm thật”.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG, cho biết định hướng tiếp theo là mở rộng mô hình này, tiến tới thương mại hóa sản phẩm, góp phần phát triển ngành công nghiệp game sáng tạo tại TP.HCM.

Bosch đầu tư mạnh vào phát triển nhân tài

Bosch Việt Nam và Bosch Global Software Technologies Vietnam (BGSV) vừa công bố đạt loạt giải thưởng nhân sự uy tín, củng cố vị thế nhà tuyển dụng hàng đầu khu vực.

Các danh hiệu gồm: Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia, chứng nhận Great Place to Work® năm thứ 3 liên tiếp, Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm thứ 11 liên tiếp, cùng Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam 2025.

Bosch Việt Nam đạt loạt giải thưởng nhân sự uy tín. (Nguồn: Bosch)

Đằng sau những thành tựu nổi bật của Bosch Việt Nam là chiến lược đầu tư liên tục vào con người. Mỗi năm, công ty thực hiện hơn 10.000 giờ đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ, vượt xa các chương trình đào tạo tiêu chuẩn thông thường.

Bosch xây dựng cho mỗi nhân viên một “Lộ trình Phát triển Năng lực” cá nhân hóa, phù hợp với từng giai đoạn sự nghiệp. Hệ sinh thái học tập này mở ra cơ hội tiếp cận các khóa huấn luyện chuyên sâu, hội thảo chuyên ngành, và thậm chí là các gói tài trợ để theo đuổi các bậc học cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Intel kỳ vọng phục hồi nhờ AI và trung tâm dữ liệu

Intel đang bước vào giai đoạn then chốt trong hành trình tái cấu trúc, với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV sẽ phản ánh những chuyển biến tích cực.

Sau nhiều quý đầy biến động, các nhà đầu tư đang đặt niềm tin vào chiến lược phục hồi mà CEO Lip-Bu Tan khởi xướng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chip từ các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh.

Năm 2024 từng chứng kiến cú trượt dài của Intel do sai lầm trong lộ trình sản phẩm AI, dẫn đến mất thị phần nghiêm trọng và cắt giảm hàng nghìn nhân sự. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ khi cổ phiếu Intel tăng tới 84%, vượt xa mức tăng 42% của chỉ số bán dẫn chung.

Một phần quan trọng trong sự phục hồi này là loạt đầu tư chiến lược, bao gồm khoản 5 tỷ USD từ Nvidia và 2 tỷ USD từ SoftBank. Những động thái không chỉ củng cố niềm tin của thị trường mà còn giúp Intel tái định vị trong cuộc đua công nghệ cao.

Giới phân tích đang chờ đợi báo cáo tài chính quý IV của Intel, dự kiến công bố sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 22/1. Đây sẽ là thước đo quan trọng cho hiệu quả của chiến lược mới, cũng như khả năng cạnh tranh của Intel trong kỷ nguyên AI đang định hình lại ngành bán dẫn toàn cầu.