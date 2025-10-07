Sức bật giá trị của bất động sản mặt tiền hướng sông tại Huế

(VTC News) -

Quy hoạch trở thành đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản ven sông

Huế là đô thị đặc biệt khi hầu hết đời sống kinh tế - xã hội đều gắn liền với yếu tố di sản văn hóa. Việc quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã nhận định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội không tách rời việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Trong đó khu vực phía Nam sông Hương là trung tâm vùng, là đô thị di sản, giữ vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo một chuyên gia quốc tế về tư vấn thiết kế, sông Hương đóng vai trò trục cảnh quan quan trọng bậc nhất trong mọi kế hoạch phát triển đô thị Huế từ trước đến nay. Nhận định này càng thêm giá trị khi Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Các dự án hạ tầng ven sông đã và đang được triển khai mạnh mẽ từ năm 2023 được kỳ vọng tạo nên một "trục trải nghiệm" mới cho người dân và du khách.

Các dự án có thể kể đến như tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý tổng mức đầu tư khoảng 267 tỷ đồng, tuyến dọc sông Hương đoạn Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa dài gần 2km… Những công trình vừa nâng cao chất lượng sống vừa là đòn bẩy trực tiếp, gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản ven sông, biến khu vực này thành tâm điểm đầu tư.

Khám phá biểu tượng mới bên sông Như Ý

Trong bối cảnh hệ thống hạ tầng khu vực ven sông Hương và sông Như Ý đang được đầu tư hoàn thiện, sự xuất hiện của dự án bất động sản cao cấp như Menas Zone Vỹ Dạ (Khu ở thấp tầng thuộc dự án Tổ hợp khu thương mại dịch vụ và du lịch Phạm Văn Đồng, TP Huế) đã góp phần thúc đẩy thị trường địa ốc ven sông sôi động.

Menas Zone Vỹ Dạ là dự án hiếm hoi sở hữu mặt tiền ven sông Như Ý và tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch như Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng và Hàn Mặc Tử. Dự án cách các điểm du lịch nổi tiếng như cầu Tràng Tiền 2,6km, cách Đại Nội 4,8km, cách phố Tây 1,6km.

Menas Zone Vỹ Dạ sở hữu kết nối giao thông đắt giá với 3 mặt giáp đường, 1 mặt giáp sông Như Ý.

Việc Vỹ Dạ được quy hoạch là trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ của thành phố, nằm trên tuyến kết nối trung tâm với biển Thuận An, thuộc kế hoạch phát triển hành lang Đông - Tây Huế được đánh giá là những điểm cộng lớn, giúp dự án gia tăng lợi thế cạnh tranh. Cùng với đó số lượng hữu hạn do vị trí ven sông, chỉ 33 căn nhà phố thương mại và 13 biệt thự càng khiến dự án trở nên đắt giá.

Vị thế “cận thủy” mở ra tiềm năng tăng giá bền vững 46 sản phẩm nhà phố, biệt thự.

Thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ quy hoạch hoàng thành, những dấu ấn vàng son của cố đô và kiến trúc di sản thế giới cũng là yếu tố đắt giá của Menas Zone Vỹ Dạ. Nhờ thiết kế này, dự án đã được vinh danh tại hạng mục Thiết kế kiến trúc nhà ở đô thị tốt nhất năm 2022 trong khuôn khổ Property Awards 2022.

Theo chia sẻ của chủ đầu tư dự án, nhằm phát triển Menas Zone Vỹ Dạ trở thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch - lưu trú hàng đầu Huế, mô hình Festival Mall đã được kiến tạo để mở ra chuỗi trải nghiệm văn hóa, giải trí phức hợp. Phong cách sống mới song hành cùng trải nghiệm độc đáo được kỳ vọng sẽ biến Menas Zone Vỹ Dạ vừa là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa di sản, vừa giao thoa cùng nhịp sống hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế.

Giá trị vượt thời gian của bất động sản “cận thủy”

Bất động sản “cận thủy” mang nhiều ý nghĩa về phong thủy trong văn hóa phương Đông.

Trong văn hóa Á Đông, dòng nước được xem là khởi nguồn của tài lộc, thịnh vượng, mang đến một cuộc sống khỏe mạnh và an yên cho gia chủ. Không chỉ sở hữu bầu không khí trong lành, mát mẻ, tại các đô thị lớn trên thế giới như Paris, London, Amsterdam, không gian sống ven sông còn là biểu tượng của đẳng cấp thượng lưu và là lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa trên thế giới.

Sự khan hiếm cũng là yếu tố khiến bất động sản ven sông hồ luôn có giá trị cao hơn các sản phẩm thông thường. Cùng với đó, yếu tố cảnh quan, tiện ích đường thủy như đường dạo bộ, công viên, bến du thuyền... khi được chú trọng đầu tư càng thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian.

Bởi vậy, song hành cùng sự chuyển mình của một đô thị trực thuộc Trung ương đang mở ra cơ hội phát triển mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp ven sông hồ, trong đó có những dự án như Menas Zone Vỹ Dạ.