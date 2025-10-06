Suất cơm bán trú 25.000 đồng cho học sinh tiểu học 'dậy sóng' mạng xã hội

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa chỉ đạo cán bộ, phòng chuyên môn liên hệ làm việc với UBND phường Ba Đồn (Quảng Trị) để xác minh, làm rõ những hình ảnh suất ăn bán trú được cho là tại trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đang lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

UBND phường Ba Đồn (Quảng Trị) xác nhận đã được thông tin và sẽ làm việc trực tiếp cũng như yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể.

Hình ảnh suất ăn bán trú được cho là dành cho học sinh ở trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Quảng Trị) đang được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh được cho là bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị). Khay cơm trong ảnh gồm cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, muối mè và canh nhưng chỉ lác đác vài lá rau. Nội dung thông tin đi kèm cho biết mức giá mỗi suất là 25.000 đồng.

Hình ảnh này sau đó nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận cho rằng khẩu phần ít so với mức giá và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh. Một số cá nhân còn chia sẻ lại hình ảnh suất ăn và đăng trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ quan điểm bức xúc.

Nhiều người cho rằng, suất cơm có khẩu phần quá ít so với giá và bày tỏ lo ngại không đảm bảo dinh dưỡng cho các em học sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 26/9 tại Quảng Trị cũng từng xảy ra việc 40 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn bán trú nghi do ngộ độc thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là cô Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, ngày 2/10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.T.H. - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy.