Sự trỗi dậy của 'Edutainment' trong tiếp thị thực phẩm

Năm 2025, tiếp thị thực phẩm không còn chỉ xoay quanh hương vị. Trải nghiệm mới là đơn vị giá trị, và những thương hiệu thành công nhất là những thương hiệu biết cách biến một lần mua hàng thành một câu chuyện. Người tiêu dùng muốn nhiều hơn một nhãn mác hay mức giá; họ muốn biết thực phẩm của mình đến từ đâu, được làm ra thế nào, và tại sao nó quan trọng. Đó chính là lúc edutainment - sự kết hợp giữa giáo dục và giải trí - bước lên vị trí trung tâm.

Chỉ cần lướt qua Instagram, bạn sẽ thấy điều này ở khắp nơi: Thợ làm socola mời bạn khám phá nguồn gốc ca cao qua bản đồ tương tác; nhà rang cà phê phát trực tiếp từ mùa thu hoạch trên cao nguyên; thương hiệu đồ ăn vặt biến sự kiện dùng thử thành trò chơi săn kho báu. Những thông tin khô khan đang được thay thế bằng trải nghiệm sống động, khơi gợi trí tò mò và đưa người tiêu dùng trở thành một phần của hành trình.

Bài học trong mỗi gói sản phẩm

Với MR.VIET, thương hiệu cà phê, socola và trái cây sấy Việt Nam, edutainment không chỉ là một chiến dịch - mà là triết lý. Mỗi thanh socola hay gói cà phê chứa nhiều hơn chỉ số phần trăm hay ghi chú hương vị. Nhãn mác trở thành những bài học nhỏ về địa lý và nông nghiệp: Ca cao Trinitario từ Bến Tre, hạt robusta từ Đắk Lắk - mỗi loại gắn liền với một vùng đất và hương vị đặc trưng.

Trên bao bì, MR.VIET biến nguồn gốc thành phần trung tâm của trải nghiệm - mỗi sản phẩm đều ghi rõ không chỉ “có gì bên trong” mà còn “đến từ đâu”: Robusta từ Đắk Lắk, ca cao Trinitario từ Bến Tre, hay xoài sấy từ đồng bằng sông Mekong. Chính những chi tiết ấy biến một món hàng thành một bài học nhỏ về địa lý và văn hóa.

Và dù thương hiệu không trực tiếp thực hiện các chiến dịch chân dung nông dân, phong trào rộng lớn hơn - qua video, phỏng vấn, câu chuyện trên mạng xã hội - đều củng cố cùng một thông điệp: Sản phẩm Việt Nam gắn với những con người thật, vùng đất thật, truyền thống thật.

Biết rằng robusta được pha đậm và nặng hơn arabica không chỉ là thêm một mẩu kiến thức - mà còn định hình lại cách bạn thưởng thức ly cà phê. Nhìn thấy hành trình xoài sấy từ đồng bằng đến kệ hàng cao cấp ở London biến món ăn vặt thành một cầu nối - một câu chuyện có thể chia sẻ.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với thế hệ coi trọng trải nghiệm hơn hàng hóa. Millennials và Gen Z mong đợi bối cảnh và tính tương tác. Họ sẵn sàng quét QR code để xem video hậu trường hơn là đọc bảng thành phần tĩnh. Với thương hiệu, bỏ qua sự dịch chuyển này đồng nghĩa với việc trở nên vô hình - ngay cả khi sản phẩm tốt.

Tương lai của hương vị là tương tác

Edutainment kỹ thuật số đang đẩy giới hạn xa hơn nữa. Công nghệ thực tế tăng cường có thể biến bao bì thành cửa sổ nhìn ra cánh đồng. Video “một ngày của người nông dân” trên TikTok biến chuỗi cung ứng trừu tượng thành những câu chuyện dễ đồng cảm. Sự kiện thử nếm trực tuyến cho phép người tiêu dùng so sánh hương vị với bạn bè ở nửa kia thế giới. Ranh giới giữa sản phẩm và truyền thông đang mờ đi - và với các thương hiệu thực phẩm, đó chính là cơ hội.

Như MR.VIET và nhiều thương hiệu khác đã chứng minh, edutainment có thể khiến câu chuyện về nguồn gốc trở nên quan trọng ngang với hương vị. Không phải là chất đống dữ liệu lên người tiêu dùng, mà là trao cho họ vừa đủ để cảm thấy như người trong cuộc. Và trong thị trường toàn cầu đông đúc ngày nay, chính cảm giác thuộc về ấy có thể là hương vị quý giá nhất.

