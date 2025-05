Sự thật vụ 'con trai quấn thi thể mẹ đem vứt ra đường ở TP.HCM'

Liên quan đến vụ con trai quấn thi thể mẹ, đem vứt ra đường ở TPHCM, hôm nay, gia đình đã hoàn tất hậu sự cho bà N.T.C.T. (63 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Được biết, Công an TPHCM đã có thông báo kết quả khám nghiệm và xác định rõ, bà T. tử vong do bệnh lý. Gia đình hoàn toàn đồng ý với kết luận này.

Người con trai gói thi thể mẹ, vứt ra đường là Nguyễn Ngọc C. (27 tuổi) sau khi hợp tác với cơ quan điều tra đã trở lại công việc thường ngày, là nhân viên bảo vệ cho một bệnh viện gần nhà.

Ông Bôn xác nhận vợ mình bệnh thời gian dài và hành động vứt thi thể mẹ của con trai diễn ra trong lúc đau buồn, hoảng loạn. (Ảnh: L.A)

Được biết, anh C. là con duy nhất của bà T. và ông Nguyễn Hữu Bôn (62 tuổi).

Ông Bôn cho biết, vợ chồng và con trai sống tại căn nhà nhỏ ở hẻm 207 đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh 25 năm nay, là nhà cấp 4 do gia đình bên vợ mua cho. Hiện tại trong nhà không có tài sản gì giá trị.

Ông Bôn vốn là thợ cắt tóc nhưng do tuổi cao, mờ mắt nên nghỉ việc 10 năm nay. Bà T. từ trước đến nay có bệnh về thần kinh, rối loạn tiền đình, viêm phổi nên chỉ ở nhà nội trợ.

Nhiều năm qua, ông Bôn ngày đêm chăm sóc vợ, cơm nước hàng ngày. 3 tháng trở lại đây, bà T. nằm liệt một chỗ.

Camera an ninh ghi lại cảnh Nguyễn Ngọc C. mang thi thể mẹ quấn trong chăn, mền, vứt ra đường lúc rạng sáng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ông Bôn cho biết, C. học đến hết lớp 12, do không đậu đại học và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên làm nhiều việc tay chân để kiếm sống, trở thành trụ cột gia đình. Mới đây, C. xin vào một công ty bảo vệ và được giao làm việc tại một bệnh viện gần nhà.

Ông Bôn khẳng định, con trai ông cũng có gen của mẹ, thần kinh không bình thường. “Việc con trai gói ghém thi thể mẹ trong chăn, mền vứt ra đường, tôi cũng hiểu phần nào câu chuyện, bởi vì tính khí nó không như người bình thường. Ban đầu tôi giận nhưng khi con giải thích là do hoảng loạn nên cũng thương nó", người đàn ông chia sẻ.

Ông Bôn kể, tối 24/5 theo thói quen thường ngày, ông gọi vợ, là bà T. thức dậy để uống nước nhưng phát hiện vợ đã tử vong. Trải qua quá trình dài chăm sóc khi vợ nằm một chỗ và đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên ông không quá đau buồn.

Vị trí phát hiện thi thể bà T. được quấn trong chăn, mền. (Ảnh: B.T)

Khi này, ông Bôn lên gác, gọi con trai báo tin mẹ mất. Anh C. xuống bên cạnh thi thể mẹ; còn ông Bôn vì mệt nên ngủ thiếp đi.

“Mãi đến sáng tôi nghe hàng xóm báo tin con trai vứt thi thể mẹ ra đường. Dù biết con mình không bình thường nhưng không ngờ nó làm chuyện động trời như thế”, ông Bôn kể lại và cho biết sau đó anh C. giải thích với cha về hành động của mình là do hoảng loạn.

Ông Bôn cũng tự trách: “Là vợ chồng mấy chục năm trời, khi bà ấy mất, tôi không lo được cái được đám tang. Tôi buồn lắm, nhưng bản thân không có điều kiện, gia đình túng quẫn nên đành bất lực”.

Được biết, trong sáng 25/5, người dân phát hiện thi thể bà T. bị quấn trong chăn vứt ra đường, nên báo công an vào cuộc điều tra. Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh, ghi nhận người vứt thi thể là con trai của nạn nhân nên mời lên làm việc.

C. khai báo, khi được cha gọi dậy, báo tin mẹ qua đời thì đau buồn, nhưng do hoàn cảnh gia đình neo đơn, không biết nhờ ai trợ giúp, sợ không lo được hậu sự chu toàn cho mẹ, nên lúc hoảng loạn đã có suy nghĩ, hành động như vậy.

Nhiều hàng xóm xác nhận, gia đình ông Bôn thuộc diện khó khăn. Còn anh C. thì hiền lành, ít nói và tâm tính có vẻ không bình thường.