Sự thật Diệp Vấn đánh bại cao thủ trong 30 giây, vang danh võ lâm

(VTC News) -

Trích đoạn Diệp Vấn thắng Kim Sơn Trảo trong phim "Diệp Vấn" 2008

Trong một lần được tạp chí võ thuật nổi tiếng Black Belt phỏng vấn vào năm 1995, Diệp Chính, con trai của Diệp Vấn, đã kể về cuộc tỉ thí của cha mình với 1 cao thủ Ưng trảo phái. Cuộc tỉ thí này cũng khá giống với những gì được mô tả trong bộ phim “Diệp Vấn 1” (2008) khi nhân vật Diệp Vấn (Chân Tử Đan đóng) đánh bại Kim Sơn Trảo (Phàn Thiếu Hoàng đóng), người tới thách đấu.

Diệp Vấn hạ cao thủ Ưng trảo quyền

Theo lời kể của Diệp Chính, trước năm 1937, có 1 người đàn ông quê ở Quảng Tây rất giỏi Ưng trảo quyền. Ông này đến Phật Sơn vì ở đó có một chi nhánh Tinh võ hội (Hội Thể dục Tinh Võ), nơi chấp nhận mọi người tham gia, không phân biệt môn phái.

Diệp Chính là con trai thứ của Diệp Vấn

“Người này đến Tinh võ hội, tự nhận mình võ công cao cường, rồi thẳng thừng nói với các huấn luyện viên ở đó: “Kung fu của các người toàn là rác rưởi!”. Lời này khiến cả giới võ thuật Phật Sơn nổi giận đùng đùng. Mọi người quyết định phải cử người ra bảo vệ danh dự Phật Sơn, thách đấu với vị sư phụ “ngoại lai” nàynhưng chẳng ai dám nhận nhiệm vụ cả, cuối cùng đẩy cha tôi (Diệp Vấn) ra làm đại diện.

Lúc ấy cha tôi mới khoảng 35 tuổi. Trận đấu được tổ chức công khai trên sân khấu hội trường thành phố, kiểu như trận quyền Anh chuyên nghiệp, bán vé cho khán giả vào xem”, Diệp Chính kể.

Trong phim "Diệp Vấn 1", nhân vật Diệp Vấn đánh bại Kim Sơn Trảo khi bị thách đấu

Con trai Diệp Vấn mô tả chi tiết: “Khi vị sư phụ Ưng trảo phái kia vừa xòe bàn tay lao vào chụp, cha tôi (Diệp Vấn) dùng liên hoàn Bàng Thủ rồi chuyển thành Lạp Thủ, nhẹ nhàng gạt rồi kéo đối thủ bay luôn ra khỏi sân khấu, ngã đập lồng ngực vào ghế khán giả bên dưới. Đối phương đau đến mức không đứng dậy nổi, trận đấu kết thúc chỉ trong vòng chưa tới nửa phút.

Cả hội trường ồ lên, nhiều người còn la ó vì trận đấu quá một chiều, kết thúc nhanh quá đáng thất vọng (với tư cách khán giả mua vé). Để xoa dịu mọi người, cha tôi bình tĩnh bước ra giữa sân khấu, biểu diễn luôn một bài quyền Vĩnh Xuân nổi tiếng nhất lúc bấy giờ: bài Tiểu Niệm Đầu".

Sau màn biểu diễn đó, cả Phật Sơn chấn động, từ đó ai cũng biết đến “Diệp sư phụ” (Ip Sifu). Danh tiếng Diệp Vấn chính thức vang dội khắp Phật Sơn bắt đầu từ sự kiện này.

Lời minh oan cho Lý Tiểu Long

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, võ sư Diệp Chính "minh oan" cho Lý Tiểu Long sau khi huyền thoại phim võ thuật Trung Quốc bị chỉ trích vì không đến dự đám tang Diệp Vấn. Diệp Chính khẳng định mối quan hệ giữa cha mình và Lý Tiểu Long chưa bao giờ xấu đi.

"Tôi nhớ mối quan hệ giữa cha và Lý Tiểu Long. Ngay cả khi Lý Tiểu Long sáng lập Tiệt quyền Đạo, hai người vẫn giữ quan hệ tốt, vẫn gặp nhau uống trà.

Khi cha tôi qua đời, Lý Tiểu Long không đến dự tang lễ, bị giới võ thuật chỉ trích rất nhiều. Sau đó anh ấy gọi điện cho tôi, nói rằng tôi không báo tin và anh ấy đang bận quay phim nên không biết. Tôi khuyên Lý Tiểu Long đừng nói gì với báo chí, mà hãy đợi đến lễ tam tuần (ngày giỗ thứ 21 theo phong tục). Lễ này chỉ có con cháu, người thân và học trò thân cận của cha tôi tham dự. Tôi khuyên Lý Tiểu Long đến dự, và anh ấy đã đến. Sau đó mọi chuyện cũng lắng xuống”, Diệp Chính nói tiếp.

Diệp Vấn và 2 con trai của ông (Diệp Chuẩn và Diệp Chính)

Diệp Chính là một trong số các người con của Diệp Vấn. Diệp Chính (1936-2020) học võ từ năm lên 7 tuổi, cũng dành nhiều thời gian để truyền bá Vịnh Xuân Quyền cùng với anh trai Diệp Chuẩn (1924).

“Tôi và anh trai (Diệp Chuẩn) cùng các sư huynh đệ cao cấp thành lập Hội Vịnh Xuân Diệp Vấn để bảo tồn và phát triển Vịnh Xuân chân chính. Điều đáng tiếc nhất là nhiều học viên mất thời gian, tiền bạc học những kỹ thuật kém từ thầy không đủ trình độ. Chúng tôi không thể ngăn cản, chỉ có thể cố gắng chứng minh Vịnh Xuân đúng đắn bằng cách lập hội. Ai không muốn tham gia thì chúng tôi cũng không ép”, Diệp Chính nói thêm.

Võ sư này dùng từ "Đại sư phụ" để gọi cha mình trong cuộc phỏng vấn, mô tả ông là người "rất hài hước, hiểu biết sâu rộng về xã hội và cuộc sống". Diệp Chính nói thêm: "Nhờ kinh nghiệm và nhân cách của ông, tôi học được nhiều điều quý giá hơn cả kỹ thuật Vịnh Xuân. Tôi cảm thấy cuộc sống bên ngoài võ đường cũng như bên trong đều rất hạnh phúc”.

“Không thể phủ nhận cha tôi là vị thầy Kung Fu thành công và được kính trọng nhất. Ông ấy không chỉ dạy kỹ thuật tốt mà còn hướng dẫn học trò phát triển nhân cách. Cha tôi phân tích kỹ tâm lý, tính cách, thể lực, vóc dáng, trình độ học vấn, văn hóa và khả năng tiếp thu của từng người, rồi tùy từng học trò mà dạy cho phù hợp, để ai cũng dễ tiếp thu nhất. Tôi cũng đang cố gắng noi theo cách dạy đó”, Diệp Chính kể tiếp.