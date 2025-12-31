Sử dụng tài khoản giao thông và nỗi lo gián đoạn khi qua trạm ETC từ 1/1/2026

(VTC News) -

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, chủ phương tiện phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Người dân cần một phương thức “đỡ phải lo” khi qua trạm thu phí

Chia sẻ về việc chần chừ trong việc liên kết phương thức thanh toán, ông Trần Văn T. (tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Nhiều người không thạo công nghệ nên chỉ cần một bước lỗi, là không biết cách xử lý các bước tiếp theo. Các anh em cũng sợ tình trạng lừa đảo mạng, nên khi thấy link hướng dẫn cũng là không dám vào, toàn phải nhờ người quen hoặc ra đến trạm thu phí mới biết làm đúng hay sai”.

Thực tế này phản ánh một tâm lý phổ biến. Không ít tài xế, đặc biệt là người lớn tuổi, lo ngại việc liên kết tài khoản sẽ dẫn đến rủi ro bị trừ tiền ngoài ý muốn, bị lộ thông tin cá nhân hoặc gặp sự cố nhưng không biết nhờ ai hỗ trợ.

Trước tình trạng hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc người dân cảnh giác với những thao tác liên quan đến tài chính là điều dễ hiểu.

Việc phải thường xuyên kiểm tra số dư, nạp tiền trước mỗi chuyến đi cũng khiến nhiều tài xế cảm thấy bất tiện, nhất là khi phát sinh những chuyến đi ngoài kế hoạch. Yếu tố bảo mật cũng đóng vai trò then chốt. Người dùng cần biết rõ tiền được trừ khi nào, vì sao bị trừ và có thể tra cứu, đối soát dễ dàng nếu xảy ra sự cố.

Nguy cơ gián đoạn lưu thông từ đầu năm 2026

Thực tế cho thấy, dù quá trình chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đã được triển khai rộng rãi, mức độ hoàn tất liên kết phương thức thanh toán vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Tính đến ngày 30/9/2025, trong tổng số khoảng 5,8 triệu tài khoản giao thông đã được tạo lập, mới có hơn 3 triệu tài khoản kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đồng nghĩa vẫn còn hàng triệu chủ phương tiện có thể gặp khó khăn khi qua trạm thu phí nếu chưa hoàn tất liên kết nguồn tiền.

Nguy cơ này càng rõ nét hơn trong các dịp cao điểm từ 1/1/2026 như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, khi lưu lượng phương tiện qua các tuyến cao tốc tăng mạnh. Chỉ cần một phương tiện phải dừng lại xử lý sự cố thanh toán cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền, làm ùn ứ cả đoạn đường phía sau.

Chính vì vậy, các cơ quan quản lý khuyến nghị chủ phương tiện nên chủ động hoàn tất việc liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán phù hợp từ sớm, thay vì chờ đến khi phát sinh nhu cầu di chuyển đường dài hoặc vào thời điểm cao điểm giao thông.

Với các chủ phương tiện sử dụng ePass, từ 1/1/2026, để tránh gián đoạn khi lưu thông qua trạm thu phí không dừng, tài xế cần đảm bảo tài khoản giao thông đã được liên kết với một phương thức thanh toán hợp lệ và duy trì đủ số dư khi xe qua trạm. Các phương thức thanh toán hiện nay bao gồm ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng theo quy định của hệ thống thu phí ETC.

Viettel Money và ePass: Lời giải cho những trăn trở rất đời của tài xế

Trong bức tranh đó, Viettel Money đang được nhiều chủ phương tiện lựa chọn khi liên kết tài khoản giao thông ePass, bởi ứng dụng này đáp ứng đồng thời các yêu cầu về chi phí, kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.

Trước hết, người dùng ePass khi liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money không phải trả phí kết nối, phí duy trì hay phí giao dịch khi thanh toán qua trạm thu phí không dừng.

Về mặt kỹ thuật, Viettel Money đáp ứng chuẩn tốc độ xử lý giao dịch dưới 200 mili-giây theo yêu cầu của hệ thống thu phí ETC, bảo đảm phương tiện lưu thông qua trạm không bị gián đoạn.

Đáng chú ý, Viettel Money còn phát triển các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các nhu cầu dự phòng tài chính của khách hàng ePass. Mới nhất là tính năng Nạp tiền tự động, cho phép Viettel Money tự động theo dõi số dư và nạp từ ngân hàng liên kết khi tài khoản xuống dưới hạn mức đã đặt, đảm bảo dòng tiền luôn sẵn sàng cho các giao dịch qua trạm ETC.

Song song với giải pháp công nghệ, hệ thống ePass và Viettel Money cũng triển khai mạng lưới hỗ trợ trực tiếp tại hơn 1.400 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Các kênh truyền thông chính thức của Viettel Money cũng thường xuyên cập nhật hướng dẫn, giúp người dùng tránh rơi vào bẫy lừa đảo từ các đường link không rõ nguồn gốc.