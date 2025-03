Star Suite tại The Aura: Tuyệt tác 'biệt thự tầng không' cho giới tinh hoa

(VTC News) -

Với diện tích rộng tới 110m2, thiết kế 4 phòng ngủ, cùng tầm nhìn “triệu đô” hướng ra hồ San Hô, căn hộ Star Suite của tòa tháp The Aura (phân khu The Paris, Vinhomes Ocean Park 1, Hà Nội) được ví như “biệt thự tầng không”, đáp ứng mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng của các gia đình thượng lưu.

“Vedette” của phân khu phong cách Pháp

Tìm kiếm BĐS để an cư hay đầu tư, giới thượng lưu ngày nay không chỉ đòi hỏi một không gian tiện nghi mà còn đề cao những giá trị sống độc bản, thể hiện gu thẩm mỹ và vị thế bản thân. Đó cũng chính là lý do khiến anh Nguyễn Hoàng Nam, một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực tài chính, quyết định đặt mua căn hộ Star Suite tại The Aura.

“Không gian rộng rãi, thiết kế sang trọng và đặc biệt là tầm nhìn trực diện ra hồ San Hô xanh mát vừa hiện đại lại gần gũi thiên nhiên, vừa riêng tư kín đáo lại tiện nghi, đẳng cấp”, anh Nam nhận xét.

The Paris thu hút giới thượng lưu vì tầm nhìn tuyệt đẹp và thiết kế đậm phong cách Pháp.

Nếu ví The Aura là ngôi sao sáng của The Paris, thì Star Suite chính là “vedette” của dự án. Vị trí căn hộ ngay cạnh thang máy mang lại sự tiện lợi tối đa cho gia chủ khi chỉ vài bước chân đã đến ngay không gian sống riêng tư của mình.

Điểm đặc biệt khiến Star Suite trở thành hàng hiệu chính là diện tích rộng tới 110m2, chỉ duy nhất có tại tòa tháp The Aura. Với thiết kế 4 phòng ngủ linh hoạt, căn hộ đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình đa thế hệ. Không gian các phòng có thể linh hoạt chuyển đổi thành phòng làm việc, phòng gym tại gia hoặc phòng giải trí, mang đến sự thoải mái tối đa cho từng thành viên.

Căn hộ Star Suite thiết kế hiện đại, tối ưu, đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong.

Hai ban công rộng mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên và làn gió trong lành, tạo ra những khoảng không gian thư giãn lý tưởng. Từ đây, chủ nhân có thể tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên, ngắm nhìn cảnh quan xanh mát từ hồ San Hô và nội khu đẳng cấp của The Paris.

Star Suite cũng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ Smart Home. Tất cả các thiết bị từ hệ thống ánh sáng, điều hòa nhiệt độ đến rèm cửa tự động đều được tích hợp với ứng dụng di động, cho phép chủ nhân điều khiển từ xa chỉ bằng một chạm. Tính năng cảm biến chuyển động thông minh giúp căn hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng, tự động bật đèn khi có người bước vào và tắt đèn khi phòng trống, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa tăng cường an ninh.

“Điểm cộng của căn hộ này còn là nội thất cao cấp, đến từ những thương hiệu uy tín. Cộng hưởng với tầm view, tiện ích nội ngoại khu, đây đúng là “biệt thự tầng không” đúng nghĩa”, anh Nam nói.

Tầm nhìn “triệu đô” và giá trị sống thượng lưu

Sức hút riêng biệt khiến Star Suite lọt mắt xanh của giới thượng lưu còn phải kể tới tầm view hướng thủy “triệu đô” - điều hiếm thấy ở dòng sản phẩm căn hộ tại các đô thị lớn. Theo đó, 100% căn hộ Star Suite đều có hướng nhìn trực diện ra hồ San Hô, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên, tái tạo năng lượng mỗi ngày mà không cần rời khỏi ngôi nhà của mình.

Tầm nhìn tuyệt đẹp từ ban công căn hộ Star Suite ra hồ San Hô.

Từ ban công kính, mỗi ngày mới chủ nhân Star Suite có thể khởi đầu bằng những giây phút thư thái bên tách cà phê, ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh dưới ánh bình minh. Buổi chiều, gia chủ có thể thư giãn với ly rượu vang, thả mình vào khung cảnh hoàng hôn thơ mộng, tận hưởng trọn vẹn cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Không gian sống tại Star Suite còn được nâng tầm bởi hệ sinh thái tiện ích chuẩn 5 sao ngay trong toà The Aura. Cư dân được thỏa đam mê vận động bằng những cú swing tại phòng golf 3D, thư giãn với các tiện ích đẳng cấp như Wine & Cigar Lounge. Những ngày cuối tuần, các gia đình có thể cùng nhau tận hưởng những giây phút gắn kết tại Kid Corner - không gian vui chơi an toàn và hiện đại dành cho các cư dân nhí.

Wine & Cigar Lounge sang trọng ngay trong toà The Aura.

Bên cạnh đó, cư dân Star Suite còn được thụ hưởng chuỗi tiện ích thượng lưu từ phân khu The Paris và toàn bộ đại đô thị Ocean City. Nhờ đó, thế hệ tương lai dễ dàng tiếp cận với hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế với Brighton College Việt Nam, Vinschool, VinUni; chăm sóc sức khỏe tại hệ thống bệnh viện và phòng khám quốc tế Vinmec; tiếp cận các xu hướng tiêu dùng, vui chơi giải trí mới từ bộ đôi Vincom Mega Mall hay Grand World...

Với số lượng giới hạn và giá trị độc bản, mỗi căn Star Suite tại The Aura không chỉ là một không gian sống xứng tầm mà còn là một di sản đẳng cấp, khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Đây cũng là sản phẩm đầu tư lý tưởng, đón đầu sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu tại Việt Nam hiện nay.