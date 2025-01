Sóng lớn đánh mạnh vào tàu cá, ngư dân Quảng Ngãi rơi xuống biển mất tích

(VTC News) -

Ngày 4/1, UBND xã An Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận thông tin trên. Khoảng 15h ngày 3/1, tàu cá QNg 97290 TS (dài 19,3m, công suất 520 CV) do ông Trần Văn Hương (SN 1964, trú thôn Tân An, xã An Phú) làm thuyền trưởng hành nghề lưới rê ở khu vực vùng biển Hoàng Sa. Trên tàu có 8 thuyền viên.

Ngư dân Quảng Ngãi rơi xuống biển mất tích khi hành nghề ở Hoàng Sa. (Ảnh minh họa)

Thời tiết xấu, sóng lớn đánh mạnh vào con tàu đang khai thác hải sản khiến anh Lê Văn Tấn (SN 1999, trú thôn Tân An, xã An Phú) rơi xuống biển mất tích; 3 thuyền viên khác bị thương.

Tàu cá QNg 97290 TS phát thông báo kêu gọi các tàu cá đang hoạt động ở khu vực gần đó phối hợp tìm kiếm nạn nhân nhưng không tìm thấy.

Hiện tại, tàu cá QNg 97290 TS đang trên đường di chuyển về bờ, dự kiến khoảng 5h ngày 6/1 sẽ vào đến đất liền.

Cách đây 2 tháng, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ ngư dân rơi xuống biển mất tích. Cụ thể, khoảng 9h ngày 4/11, tàu cá QNg 90379 TS do ông Võ Hồng Thiên (trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ để đi hành nghề lặn trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Trên tàu có 12 lao động.

15h cùng ngày, trong lúc di chuyển ở khu vực cách cửa biển Sa Huỳnh (thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 23 hải lý, các ngư dân trên tàu phát hiện thuyền viên Đỗ Văn Khanh (28 tuổi, trú xã Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) rơi xuống biển mất tích.