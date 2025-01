Sống khỏe, sống thọ với đặc quyền tắm khoáng nóng bốn mùa tại The Komorebi

(VTC News) -

Đặc quyền khoáng nóng thượng lưu bên thềm nhà

Nghiên cứu của Viện Sức khoẻ Toàn cầu (Global Wellness Institute - GWI) cho biết, trong những năm qua, ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ (wellness) tăng trưởng mạnh mẽ, từ 4,6 nghìn tỷ USD (năm 2020) lên 6,3 nghìn tỷ USD (năm 2023), chiếm hơn 6% GDP toàn cầu.

Suối khoáng nóng là một trong những lĩnh vực cơ bản của ngành chăm sóc sức khoẻ. Trong cùng giai đoạn trên, quy mô thị trường này đã tăng 59%. Ước tính năm 2024, giá trị thị trường suối khoáng nóng là 69,6 tỷ USD và đến 2028 sẽ lên tới 97,6 tỷ USD.

Không phải ngẫu nhiên thị trường suối khoáng nóng tăng trưởng ấn tượng. Công dụng đặc biệt đối với sức khoẻ đã khiến suối khoáng nóng giành được sự ưa chuộng của tầng lớp thượng lưu trên khắp thế giới. Phần đa cơ sở suối khoáng nóng hiện nay đều nằm ở các khu du lịch - nghỉ dưỡng sang trọng. Điều đó khiến khao khát được tận hưởng khoáng nóng ngay bên thềm nhà của giới thượng lưu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

The Komorebi đưa khoáng nóng trở thành 1 tiện ích ngay tại không gian sống.

Đáp ứng mong mỏi đó, The Komorebi - phân khu chuẩn Nhật của Vinhomes Royal Island mang tới cho cư dân đặc quyền tắm suối khoáng nóng bốn mùa tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Ikigai Wellness Center. Đây là dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện tại TP. Hải Phòng, không những nâng tầm chất lượng sống mà còn tôn vinh vị thế đỉnh cao của các chủ sở hữu.

Tại Ikigai Wellness Center, cư dân có thể tận hưởng suối nước nóng quanh năm, với 4 loại khoáng khác nhau từ 4 vùng suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản và được thay đổi theo 4 mùa trong năm.

Vào mùa xuân, cư dân sẽ được tắm khoáng nóng lấy từ suối nước nóng Gero, tỉnh Gifu, một trong ba suối nước nóng nổi tiếng hàng đầu và lâu đời nhất Nhật Bản. Được mệnh danh là “onsen mỹ nhân”, nước khoáng nóng Gero có tính kiềm, có tác dụng làm mềm và đẹp bề mặt da, tăng độ ẩm mịn, đồng thời có thể chữa các bệnh về đau dây thần kinh, đau khớp.

Bước sang hè, cư dân sẽ được đắm mình trong làn nước khoáng nóng lấy từ suối Nyuutou, tỉnh Akita, giúp làm mềm bề mặt da, loại bỏ các chất béo và chất nhờn tiết ra trên da.

Vào mùa thu, loại nước khoáng nóng được sử dụng lấy từ suối Kusatsu, tỉnh Gunma, nơi được bình chọn là suối nước nóng tốt nhất Nhật Bản trong 21 năm liên tiếp. Hoạt chất trong nước khoáng nóng này giúp tăng cường tác dụng làm ấm và cải thiện tuần hoàn máu, xua tan mệt mỏi.

Còn khi sang đông, cư dân sẽ được trải nghiệm nước khoáng nóng lấy từ suối Hakoneshichi, tỉnh Kanagawa. Với tính chất nhiều muối, nước khoáng nóng Onsen Clorua giúp cơ thể giữ ấm lâu, thúc đẩy tuần hoàn máu, mang đến sự sảng khoái tuyệt vời.

Cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc nhờ hệ tiện ích đẳng cấp

Bên cạnh đặc quyền tắm khoáng nóng chuẩn Nhật, cư dân The Komorebi cũng được tận hưởng cuộc sống tiện nghi đủ đầy, ngập tràn hạnh phúc với không gian xanh sinh thái đánh thức mọi giác quan và hệ thống tiện ích khổng lồ đẳng cấp quốc tế.

Toạ lạc bên dòng sông Cấm xanh trong và ôm trong lòng biển mặn rộng lớn, The Komorebi sở hữu không gian khoáng đạt, nên thơ và tràn đầy vượng khí. Giữa nội khu là công viên Youth Garden phong cách Nhật với vườn thiền, vườn yoga, vườn thực vật, vườn gym cùng khu quảng trường, chòi vọng cảnh, khu cắm trại picnic...

Bên cạnh đó là công viên Ikigai rộng gần 2ha, nơi thoả mãn mọi nhu cầu vui chơi giải trí của các thế hệ cư dân, từ sân chơi của trẻ thơ, góc hẹn hò của tuổi trẻ, không gian quây quần của gia đình đến khu vực dưỡng sinh cho người cao tuổi.

Bộ đôi công viên Ikigai Park và Youth Garden mang đến không gian xanh sinh thái, đánh thức mọi giác quan, khơi nguồn hạnh phúc cho cư dân The Komorebi.

Ngoài những tiện ích “may đo” trên, cư dân The Komorebi còn được thụ hưởng vô số tiện ích đẳng cấp khác của Vinhomes Royal Island, như: Sân golf 36 hố, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, TTTM Vincom Mega Mall, công viên giải trí VinWonders, trung tâm hội nghị tiệc cưới, các tổ hợp thể thao, các khu vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm…

Bộ sưu tập đặc quyền thượng lưu cùng không gian sống xanh hiếm có đã đưa The Komorebi trở thành thiên đường nhân gian, nơi mang đến sức khoẻ trường tồn cho cư dân, hạnh phúc vững bền cho mỗi gia đình và sự thịnh vượng của cả cộng đồng. Đó cũng là lý do phân khu chuẩn Nhật này đang là “thỏi nam châm” hút cộng đồng tinh hoa về an cư và các nhà đầu tư muốn nắm bắt triển vọng của ngành chăm sóc sức khỏe khoáng nóng đang nở rộ trên thế giới.