Song Hye Kyo: Mỹ nhân vạn người mê nhưng 'không ôm nổi trái tim một người'

Chỉ với bộ phim Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo từ một diễn viên vô danh trở thành nàng thơ nổi tiếng khắp châu Á. Kể từ đó tới nay, cô luôn chễm chệ ở vị trí ngôi sao hạng A. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thậm chí còn thăng hoa hơn trong sự nghiệp với những bộ phim có sức lan toả toàn cầu như The Glory, Dark Nuns.

Suốt nhiều năm qua, Song Hye Kyo luôn gặt hái được vinh quang trong sự nghiệp.

Thế nhưng, trái ngược với sự thăng hoa trong nghề diễn, đường tình duyên của Song Hye Kyo lại lận đận một cách kỳ lạ. Những chàng trai đến với cô đều là diễn viên nổi tiếng, tài năng. Họ đều si mê cô, nhiệt tình theo đuổi, dành cho cô những lời có cánh... nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ đều rời xa cô. Có những người thậm chí còn chọn những cách phũ phàng nhất để cắt đứt quan hệ với Song Hye Kyo nhanh nhất có thể.

Song Hye Kyo công khai mối tình đầu tiên năm 22 tuổi. Khi đó, cô đã nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim Trái tim mùa thu, còn chàng trai chiếm được trái tim người đẹp là tài tử nổi tiếng đào hoa - Lee Byung Hun. Thời điểm đó, người hâm mộ hết sức lo lắng cho Song Hye Kyo vì hai người chênh lệch tới 11 tuổi. Trong khi nữ diễn viên còn ngây thơ, Lee Byung Hun đã nổi tiếng là tay sát gái và dày dặn tình trường.

Thế nhưng Lee Byung Hun đã khiến Song Hye Kyo "tan chảy", và làm người hâm mộ cô an tâm bằng những hành động ngọt ngào. Giới truyền thông còn không ít lần bắt gặp nam diễn viên nắm chặt tay bạn gái, che chở cho cô mỗi lần xuất hiện chỗ đông người. Còn Song Hye Kyo luôn nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Tài tử sinh năm 1970 khẳng định chắc nịch: "Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy".

Hình ảnh thuở hẹn hò của Song Hye Kyo và Lee Byung Hun.

Thế nhưng, mối tình ấy chỉ kéo dài được hơn 1 năm. Sau khi chia tay, Lee Byung Hun chia sẻ: “Đó là quyết định đau khổ, nhưng từ giờ Song Hye Kyo có thể làm mọi thứ tuyệt vời mà cô ấy muốn, còn tôi sẽ nỗ lực để thành một diễn viên giỏi”.

Chuyện tình cảm tan vỡ khiến Song Hye Kyo sup sụp, bỏ ăn, cơ thể gầy rộc đến mức đáng sợ. Rất nhiều năm sau này, Song Hye Kyo thừa nhận tình yêu đầu tiên khó quên nhất và cũng đau đớn nhất. "Tôi đã gặp anh ấy một lần nữa 2 năm sau khi chia tay và đã thực sự bị tổn thương khi thấy anh ấy đi cùng một phụ nữ khác", Song Hye Kyo chia sẻ.

Lee Byung Hun giờ đây có gia đình hạnh phúc bên nữ diễn viên xinh đẹp Lee Min Jung và cậu con trai kháu khỉnh. Năm 2014, gia đình họ đứng trước nguy cơ tan vỡ vì scandal nam tài tử "qua đêm cùng hai người phụ nữ khác" khi vợ đang mang thai. Sự bao dung của Lee Min Jung không chỉ cứu vớt cuộc hôn nhân mà cả sự nghiệp của Lee Byung Hun.

Song Hye Kyo từng chia sẻ, mối tình với Lee Byung Hun khiến cô đau khổ và khó quên nhất.

Khi đóng chung phim Thế giới họ đang sống (2008), Song Hye Kyo nảy sinh chuyện phim giả tình thật với nam diễn viên Hyun Bin. Tài tử sinh năm 1982 từng chia sẻ rằng ban đầu anh không có ấn tượng sâu đậm về Song Hye Kyo, nhưng sau đó dần bị thu hút trước tính cách dễ gần của cô trong quá trình hợp tác đóng phim.

Hơn 2 năm sau, Song Hye Kyo - Hyun Bin "đường ai nấy đi". Lý do chia tay ban đầu được cho là do Hyun Bin nảy sinh tình cảm với Thang Duy khi hợp tác trong tác phẩm Thu muộn (2010); còn Song Hye Kyo cũng bị đồn phải lòng bạn diễn Jo In Sung. Tuy nhiên, đại diện của cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

Tháng 3/2011, phía Song Hye Kyo cho hay, lịch trình bận rộn và áp lực quá lớn từ công chúng khiến cặp đôi cảm thấy ngột ngạt và chọn cách chia tay.

Tháng 3/2022, Hyun Bin kết hôn với Son Ye Jin. Họ trở thành một trong những cặp vợ chồng đẹp nhất của showbiz Hàn Quốc.

Song Hye Kyo - Hyun Bin.

Còn Song Hye Kyo cũng bước vào hôn nhân với mỹ nam Song Joong Ki. Gặp nhau trên phim trường Hậu duệ mặt trời, nam diễn viên đã chủ động, kiên trì, mãnh liệt theo đuổi đàn chị hơn 4 tuổi. Một người bạn của Song Joong Ki tiết lộ, ngay từ đầu bước chân vào mối quan hệ này, Song Joong Ki đã xác định tiến tới hôn nhân.

Tháng 10/2017, cặp đôi tổ chức hôn lễ thế kỷ với sự theo dõi của hàng triệu khán giả khắp châu Á. Người hâm mộ gọi đây là cuộc "hôn nhân cổ tích", "tình yêu hoàng tử - công chúa".

Nửa năm sau đám cưới, cả hai hạn chế công việc, tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Song Hye Kyo cho biết cô thấy vui vẻ, thoải mái với kỳ nghỉ dài. Còn Song Joong Ki nói vợ chồng anh luôn giữ lửa yêu đương: "Chúng tôi không vì kết hôn mà chấm dứt hẹn hò như khi là tình nhân".

Nam diễn viên sinh năm 1985 khẳng định, điều tốt nhất người đàn ông cần làm là yêu thương, trân trọng người phụ nữ của đời mình. Anh coi trọng gia đình, tình yêu hơn danh tiếng, sự giàu có.

Chuyện tình "hoàng tử - công chúa" kết thúc một cách chóng vánh.

Thế nhưng chỉ 20 tháng sau đám cưới, truyền thông Hàn lại bùng nổ với thông tin Song Joong Ki đơn phương đệ đơn ly hôn khi chưa hề bàn bạc hay thông báo với Song Hye Kyo. Thời điểm Song Joong Ki thông qua luật sư của mình đệ đơn lên tòa án, Song Hye Kyo vẫn đang bận rộn chụp hình tại Thái Lan. Cô chỉ biết mình bị chồng bỏ thông qua báo chí.

Hành động bị coi là tuyệt tình của Song Joong Ki - người từng ra sức theo đuổi Song Hye Kyo - khiến người hâm mộ sững sờ, vì hầu hết các ngôi sao khác chỉ thông báo rộng rãi khi thủ tục ly hôn đã hoàn tất, còn Song Joong Ki ngay thời điểm đệ đơn đã công bố với dư luận. Hành động kỳ lạ của nam diễn viên được cho là để ngăn chặn phía Song Hye Kyo tung tin đồn thất thiệt, không đúng sự thật về cuộc hôn nhân của hai người.

Nhiều năm sau, lý do thực sự khiến cặp đôi tan vỡ vẫn là bí ẩn. Mãi tới gần đây, Song Hye Kyo mới chủ động chia sẻ rằng cô có đủ sức mạnh bước chân vào cuộc sống hôn nhân chỉ vì tình yêu với Song Joong Ki, nhưng họ có quan điểm khác biệt về kế hoạch sinh con.

Song Joong Ki muốn nhanh chóng được làm bố. Anh yêu trẻ con và mong muốn con gái sẽ giúp gia đình trẻ gắn bó hơn. Ngược lại, Song Hye Kyo lại thấy anh không đem lại đủ cảm giác an toàn nên muốn chờ khi tình cảm cả hai ổn định hơn mới có con. Sự bất đồng này khiến cuộc hôn nhân được coi là cổ tích trong đời thực tan vỡ.

Bước ra khỏi mối quan hệ với Song Hye Kyo, Song Joong Ki nhanh chóng kết hôn với một phụ nữ người Italy và có hai con, một trai, một gái. Ước mơ về cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười con trẻ của anh đã trở thành hiện thực. Còn Song Hye Kyo vẫn được coi là người phụ nữ độc thân hấp dẫn nhất Hàn Quốc.