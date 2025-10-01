Sống giữa thiên nhiên chuẩn mực Singapore tại Eco Riverside

(VTC News) -

Cuối tháng 9 vừa qua, nhà mẫu của dự án căn hộ trung tầng cao cấp ven sông Eco Riverside được nhà sáng lập Ecopark khai trương tại khu đô thị Ecorivers nằm tại phường Tân Hưng, Hải Phòng, trước là TP Hải Dương.

Khác biệt với lối thiết kế truyền thống, căn hộ Eco Riverside sở hữu triết lý “nhà trong vườn, vườn bên sông”, tối ưu ánh sáng, gió trời với 100% căn hộ có ban công hoặc cửa sổ rộng mở hướng ra mặt sông hoặc công viên xanh mát. Nội thất căn hộ kết hợp hài hoà giữa gam màu trung tính, chất liệu gỗ, kính tinh tế, mang đến cảm giác sống thư thái, thời thượng.

Căn hộ 1PN có diện tích trung bình từ 33m2 đến 38m2, vừa đủ tiện nghi nhưng vẫn thoáng rộng nhờ thiết kế mở. Hệ thống cửa sổ lớn và vách kính trong suốt giúp ánh sáng từ ban công tràn ngập khắp căn hộ, khiến mỗi góc nhỏ đều trở thành chốn thư giãn đầy thi vị.

Lấy cảm hứng từ phong cách Singapore – tối giản mà chan hòa cùng thiên nhiên – căn hộ trở thành “tổ ấm nhỏ xinh” cho những người trẻ độc lập, nơi khởi đầu một hành trình sống mới, đầy cảm hứng và ngập tràn năng lượng tích cực.

Với diện tích vừa vặn cho một gia đình trẻ, phòng khách căn hộ 2 phòng ngủ mở ra khoảng trời ngập nắng. Cánh cửa ban công như một chiếc cầu nối đưa cả nhà gần hơn với thiên nhiên. Nơi ấy, cha mẹ thong dong nhâm nhi tách cà phê, còn lũ trẻ vui đùa dưới ánh chiều vàng ngay trên khoảng ban công thoáng rộng. Song song đó, logia kín đáo trở thành góc nhỏ yên tĩnh để trồng vài chậu hoa hay ngồi đọc sách.

Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ thoáng, ngập tràn ánh sáng và gió trời, mang đến sự tươi mới mỗi ngày. Thiết kế khéo léo đưa cây xanh và vật liệu tự nhiên vào không gian, kết hợp với hệ thống kệ tủ, tủ âm tường và nội thất thông minh được bố trí hợp lý để tối ưu diện tích.

Phòng khách căn hộ 3 phòng ngủ mở ra sự bề thế khác biệt với diện tích rộng, không gian thoáng, ánh sáng tự nhiên len lỏi từng góc. Đây là nơi mọi thế hệ trong gia đình cùng quây quần, nơi những câu chuyện thường ngày bỗng trở nên đáng nhớ chỉ vì được chia sẻ trong một khung cảnh chan hòa thiên nhiên.

Phòng ngủ master tựa như một không gian riêng tư đầy chất nghỉ dưỡng với phòng thay đồ sang trọng, ban công rộng mở nhìn ra dòng sông hiền hòa. Những buổi sáng mở mắt ra thấy trời xanh, những tối khuya thảnh thơi nghe tiếng gió – căn phòng master trở thành chốn “trú ẩn” lý tưởng của gia chủ.

Các phòng ngủ còn lại cũng đồng điệu trong phong cách thiết kế, với cửa sổ rộng mở đón ánh sáng tự nhiên – nét đặc trưng của không gian sống Singapore, nơi thiên nhiên luôn hiện diện trong từng nhịp sống. Tông gỗ ấm áp, đường nét tinh giản và hệ tủ âm tường gọn gàng giúp tối ưu diện tích, giữ cho không gian vừa thoáng rộng vừa riêng tư. Đây là chốn nghỉ ngơi thư thái, lãng mạn, nơi mỗi giấc ngủ đều trở thành một khoảng trời an yên của gia đình.

Sống ở Eco Riverside, chỉ cần bước chân ra khỏi căn hộ, cư dân đã có cả một thế giới riêng: công viên ánh sáng rực rỡ, bể bơi bốn mùa xanh trong, đường dạo ven sông rợp bóng cây. Một nhịp sống chậm rãi, thư thái, nhưng vẫn hiện đại – đúng tinh thần “sống xanh giữa lòng phố thị”.

Với tầm nhìn đắt giá hướng sông, Eco Riverside kiến tạo không gian an cư trọn vẹn, để mỗi cư dân tìm thấy sự bình yên và cảm hứng trong từng khoảnh khắc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp trung tầng ven sông Thái Bình Eco Riverside gồm 5 tòa tháp cao 10 tầng, tổng cộng 845 căn hộ diện tích linh hoạt từ 33m² – 580m². Nhà mẫu Eco Riverside mở cửa đón khách từ 8h – 18h hằng ngày tại Khu đô thị Ecorivers.