Solasta Mansion: Thừa hưởng trọn vẹn tiện ích cao cấp của trung tâm Quận Hà Đông

(VTC News) -

Nhận định về phân khúc nhà ở thấp tầng, biệt thự, nhà liền kề, Ông Matthew Powell Giám Đốc, Savills Hà Nội, cho biết nguồn cung sơ cấp phân khúc biệt thự liền kề, nhà thấp tầng trong quý 1 tại Hà Nội đạt 665 căn, giảm 6% theo quý và 12% theo năm.

Tuy nhiên, số lượng giao dịch biệt thự liền kề, nhà thấp tầng tại Hà Nội trong quý 1 tăng 189% theo quý và 110% theo năm. Số căn bán được riêng trong quý 1 đã đạt 52% tổng số giao dịch của cả năm 2023.

Đáng lưu ý có tới 72% tổng số giao dịch trong quý được ghi nhận ở quận Hà Đông, nơi sẽ có tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài kết nối 2 quận Nam Từ Liêm và Hà Đông dự kiến hoàn thành trong quý 2/2024.

Về giá bán, giá sơ cấp của biệt thự tăng nhẹ 3% theo quý, nhà liền kề giảm 1% theo quý, trong khi shophouse giảm 15% theo quý do nguồn cung mới giá thấp.

Đánh giá về triển vọng thị trường nhà thấp tầng, biệt thự, liền kề, nhà riêng lẻ tại Hà Nội, đại diện Savills cho rằng từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 3.000 sản phẩm từ 13 dự án gia nhập thị trường. Nguồn cung phần lớn vẫn tập trung ở 3 quận huyện Đông Anh, Hà Đông và Hoài Đức.

Đơn cử như “hiện tượng” Solasta Mansion do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư đang trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư thời gian qua. Dự án tọa lạc tại vị trí vàng khu vực quận Hà Đông - nơi có tốc độ phát triển năng động, nhộn nhịp đồng bộ nhất phía Tây hiện nay.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án này là việc thừa hưởng kết nối giao thông huyết mạch ngay nút giao Lê Trọng Tấn - Tố Hữu và đón sóng hạ tầng hai tuyến siêu Vành đai 3.5 và Vành đai 4, đường Lê Quang Đạo kéo dài...

Bên cạnh tiềm năng kết nối giao thông, Solasta Mansion còn được thừa hưởng trọn vẹn tiện ích cao cấp của trung tâm Quận Hà Đông, từ hệ thống hạ tầng, trường học, y tế, trung tâm thương mại Aeon Mall. Đơn cử như, đại học quốc tế Phenikaa cao nhất Việt Nam, cạnh bệnh viện Nhi Hà Nội đi vào vận hành năm 2024.

Không gian thực tế dự án Solasta Mansion.

Theo bà Nguyễn Hoài An, giám đốc chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội, trong quý 1/2024 thị trường nhà ở gắn liền với đất, giá bán sơ cấp ở Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ.

So với quý 4 năm ngoái, bà An cho hay giá bán đã tăng 4%, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung mới hạn chế và một dự án ở khu vực ngoại thành Hà Nội đã hết hàng. Nguồn cung bất động sản gắn liền với đất liên tục sụt giảm trong thời gian gần đây, nếu quý 2/2022 nguồn cung ghi nhận đạt 5.856 căn nhà thì đến quý 3/2023 đạt 710 căn nhà, quý 4/2023 đạt 473 căn nhà.

Đánh giá về mức độ quan tâm của nhà đầu tư tại thị trường Hà Nội, một đại diện của Công ty CP PropertyGuru Việt Nam (công ty chuyên nghiên cứu về thị trường bất động sản) cho hay lượng đăng tin rao bán chung cư trong tháng 4 giảm 4%, trong khi lượng đăng tin về nhà riêng tăng 3%, đất nền tăng 4%.

Điều này phần nào phản ánh xu hướng chuyển dịch đầu tư trên thị trường, nhà đầu tư đang chuyển hướng đầu tư vào phân khúc có nhiều tiềm năng hơn.